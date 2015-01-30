به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، جمعه شب تیم‌های فولاد خوزستان و راه‌آهن تهران برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری 2 بر صفر تیم فولاد همراه شد.

در این بازی که با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه غدیر برگزار شد، احمد آل‌نعمه (71) و محمد قاضی (83) برای تیم فولاد گل زدند.

تیم فولاد خوزستان با پیروزی در این بازی 34 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به نفت تهران به رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. راه‌آهن هم با همان 16 امتیاز قبلی و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم گسترش فولاد تبریز به رده چهاردهم سقوط کرد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- نفت تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 11+

2- فولاد خوزستان 34 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- سپاهان اصفهان 33 امتیاز

4- تراکتورسازی تبریز 32 امتیاز

5- استقلال تهران 31 امتیاز

6- سایپا البرز 27 امتیاز

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14- راه‌آهن تهران 16 امتیاز

15- نفت مسجدسلیمان 15 امتیاز

16- ملوان بندرانزلی 12 امتیاز