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۱۰ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۲۶

هفته هجدهم لیگ برتر؛

فولاد با برتری مقابل راه‌آهن به رده دوم صعود کرد

فولاد با برتری مقابل راه‌آهن به رده دوم صعود کرد

تیم فوتبال فولادخوزستان در آخرین دیدار از هفته هجدهم لیگ برتر برابر راه‌آهن تهران به پیروزی دست یافت و به رده دوم جدول رده‌بندی این مسابقات صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، جمعه شب تیم‌های فولاد خوزستان و راه‌آهن تهران برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری 2 بر صفر تیم فولاد همراه شد.

در این بازی که با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه غدیر برگزار شد، احمد آل‌نعمه (71) و محمد قاضی (83) برای تیم فولاد گل زدند.

تیم فولاد خوزستان با پیروزی در این بازی 34 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به نفت تهران به رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. راه‌آهن هم با همان 16 امتیاز قبلی و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم گسترش فولاد تبریز به رده چهاردهم سقوط کرد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:
1- نفت تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 11+
2- فولاد خوزستان 34 امتیاز - تفاضل گل 8+
3- سپاهان اصفهان 33 امتیاز
4- تراکتورسازی تبریز 32 امتیاز
5- استقلال تهران 31 امتیاز
6- سایپا البرز 27 امتیاز
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14- راه‌آهن تهران 16 امتیاز
15- نفت مسجدسلیمان 15 امتیاز
16- ملوان بندرانزلی 12 امتیاز

کد مطلب 2478372

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