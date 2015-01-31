فعالیت حوزه علمیه قم از برکات وجود حرم حضرت معصومه(س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امام رضا(ع) با فشار مأمون مجبور به مهاجرت از مدینه به خراسان و ایران شدند و در واقع از این موقعیت به نفع اسلام بهره بردند.

وی ادامه داد: برادران و خواهران امام رضا(ع) نیز با ایشان به سمت ایران مهاجرت کردند و حضرت معصومه(س) در میانه راه بخاطر بیماری در قم اقامت گزیدند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت معصومه(س) به دلیل دوری از گناه در درجه بالای تقوا و ایمان بودند و این نکته باعث شده بود به لقب معصومه(س) برگزیده شوند و میان دیگر برادران و خواهران شاخص باشند.

وی عنوان کرد: یکی از برکات حرم حضرت معصومه(س) این است که از لحاظ معنوی زیارت قبور امامان و امامزادگان بسیار ارزشمند است.

حجت الاسلام دیرباز اضافه کرد: امام و امامزادگان روح‌های پاک و مطهر داشتند لذا حضور در کنار این قبور معنویت و آرامش قلبی به همراه دارد و این مهم شامل حال زائرین می‌شود.

رئیس دانشگاه قم تصریح کرد: از دیگر کرامات حضور این بانو در قم دور شدن بلایا و مصیبت‌ها از این شهر است، مردم قم از طریق توسل به حضرت معصومه(س) از آفات و بلا‌ها دور هستند.

وی در پایان افزود: از دیگر برکات وجود حرم بانوی کرامت در قم این است که حوزه علمیه خوبی در قم ایجاد شده و دیگر اینکه از دیگر شهر‌ها و کشور‌ها برای زیارت این بانو به قم می‌آیند و در واقع باعث هم زیستی مسالمت آمیز مردم قم و آشنایی با سایر کشور‌ها خواهد شد.