فعالیت حوزه علمیه قم از برکات وجود حرم حضرت معصومه(س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امام رضا(ع) با فشار مأمون مجبور به مهاجرت از مدینه به خراسان و ایران شدند و در واقع از این موقعیت به نفع اسلام بهره بردند.
وی ادامه داد: برادران و خواهران امام رضا(ع) نیز با ایشان به سمت ایران مهاجرت کردند و حضرت معصومه(س) در میانه راه بخاطر بیماری در قم اقامت گزیدند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت معصومه(س) به دلیل دوری از گناه در درجه بالای تقوا و ایمان بودند و این نکته باعث شده بود به لقب معصومه(س) برگزیده شوند و میان دیگر برادران و خواهران شاخص باشند.
وی عنوان کرد: یکی از برکات حرم حضرت معصومه(س) این است که از لحاظ معنوی زیارت قبور امامان و امامزادگان بسیار ارزشمند است.
حجت الاسلام دیرباز اضافه کرد: امام و امامزادگان روحهای پاک و مطهر داشتند لذا حضور در کنار این قبور معنویت و آرامش قلبی به همراه دارد و این مهم شامل حال زائرین میشود.
رئیس دانشگاه قم تصریح کرد: از دیگر کرامات حضور این بانو در قم دور شدن بلایا و مصیبتها از این شهر است، مردم قم از طریق توسل به حضرت معصومه(س) از آفات و بلاها دور هستند.
وی در پایان افزود: از دیگر برکات وجود حرم بانوی کرامت در قم این است که حوزه علمیه خوبی در قم ایجاد شده و دیگر اینکه از دیگر شهرها و کشورها برای زیارت این بانو به قم میآیند و در واقع باعث هم زیستی مسالمت آمیز مردم قم و آشنایی با سایر کشورها خواهد شد.
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