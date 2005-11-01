  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۶

شب گذشته در دانشگاه تهران :

جايگاه ويژه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس با حضور حداد عادل بررسي شد

جايگاه ويژه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس با حضور حداد عادل بررسي شد

در نشست اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران در مجلس شوراي اسلامي با دكتر فرجي دانا و اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه تهران نقش و جايگاه ويژه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس بررسي شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، روز گذشته دانشگاه تهران ميزبان دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، مرادي، نادران، ذاكاني، امين زاده و خوش چهره، كامران بود.

در اين جلسه در مورد مسائل علمي كشور و نقش علم در توسعه كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين جايگاه ويژه اي كه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس شوراي اسلامي مي تواند داشته باشد مورد توجه قرار گرفت.

هيئت رئيسه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت كردند هر ماه با حضور وكلاي عضو هيئت علمي چنين جلساتي را برگزار كنند تا اينگونه نشست هاي مشاورتي به دانشگاه هاي ديگر كشور نيز تسري يابد.

کد مطلب 247839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها