جايگاه ويژه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس با حضور حداد عادل بررسي شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، روز گذشته دانشگاه تهران ميزبان دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، مرادي، نادران، ذاكاني، امين زاده و خوش چهره، كامران بود.

در اين جلسه در مورد مسائل علمي كشور و نقش علم در توسعه كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين جايگاه ويژه اي كه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس شوراي اسلامي مي تواند داشته باشد مورد توجه قرار گرفت.

هيئت رئيسه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت كردند هر ماه با حضور وكلاي عضو هيئت علمي چنين جلساتي را برگزار كنند تا اينگونه نشست هاي مشاورتي به دانشگاه هاي ديگر كشور نيز تسري يابد.