نماينده پارلمان آلمان : دشمن اسرائيل شريك خوبي براي آلمان نيست

به گزارش خبرگزاري مهر؛ " روپرشت پولنتس " عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در گفتگو با راديو اينفو با اشاره به اظهارات ضد صهيونيستي " دكتر احمدي نژاد " رئيس جمهوري ايران خاطر نشان كرد : سخنان رئيس جمهوري ايران جامعه بين الملل را با نگراني هاي جدي روبرو كرده است .

وي در ادامه تصريح كرد : چنانچه ايران بيش از اين در روند برقراري صلح در خاورميانه اختلال ايجاد كند بايد از تداوم آنچه كه اقدامات كمك كننده براي تامين صلح در اين منطقه مي داند ، دست بردارد .

نماينده پارلمان آلمان همچنين اظهار داشت : هر كشوري كه سر خصومت با اسرائيل داشته باشد نمي تواند شريك خوبي براي آلمان بشمار آيد . " پولنتس " افزود : اروپا بايد در اين زمينه موضع همسويي با آمريكا اتخاذ كند .

گفتني است رئيس جمهوري ايران در سخنان خود در همايش جهان بدون صهيونيزم خواستار از بين رفتن اسرائيل شده بود .