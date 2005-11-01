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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۳۹

با اشتباه تاريخي خواندن اقدام آمريكا؛

روسيه به لغو تحريم كوبا راي مثبت خواهد داد

وزارت امورخارجه روسيه اعلام كرد: روسيه به نفع قطعنامه سازمان ملل كه در آن پايان تحريم آمريكا عليه كوبا خواسته شده است، راي خواهد داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ميخائيل كامينين سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه شب گذشته اعلام كرد كه ما با نظر جامعه بين المللي مبني بر لغو محاصره كوبا هم عقيده ايم . استفاده از چنين تحريمي به عنوان اهرم فشار بر ضد يك كشور آزاد و عضو سازمان ملل نمي تواند چيزي را توجيه كند .

وي افزود: اين تحريم يك ناهنجاري به جا مانده از دوران جنگ سرد است .

مجمع عمومي سازمان ملل 8 نوامبر ، قطعنامه پيشنهادي براي لغو تحريمهاي اقتصادي ، تجاري و مالي كه آمريكا بر كوبا اعمال مي كند، را مورد بررسي قرار خواهد داد .

شايان ذكر است، آمريكا تحريم ومحاصره اقتصادي كوبا را از 7 فوريه 1962 ميلادي زماني كه ابرقدرت شوروي نيز در صحنه جهاني حضور داشت، به اجرا درآورده بود.

کد مطلب 247845

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