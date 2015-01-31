به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بنکسی نام مستعار نقاش گرافیتی یا خیابانی، فعال سیاسی و کارگردان فیلم بریتانیایی است که هویت واقعی او به طور رسمی مشخص نشده است. اولین فیلم او به نام «خروج از مغازه کادو فروشی» در سال ۲۰۱۰ نامزد جایزه اسکار برای بهترین فیلم مستند شد.

گرافیتی های او که نگاهی طنزآمیز و مضمونی سیاسی و اجتماعی، اغلب ضد جنگ، ضد سرمایه‌داری و گاه آنارشیستی دارد، روی دیوارهای خیابان های شهرهای مختلف جهان کشیده شده و او را به مشهورترین هنرمند گرافیتی دنیا بدل کرده است.

۳۲ کاری که در حراجی بنهامس به فروش رسید، به صاحب یک گالری هنری تعلق داشت.

حراجی بنهامس اعلام کرده که استقبال فوق العاده ای از این حراجی صورت گرفته و کارها به قیمتی به مراتب بیش از تخمین های اولیه به فروش رفته است.

گران ترین کار به فروش رفته بنکسی، پلیسی را به تصویر کشیده که گویی به مردم توهین می‌کند. این کار به قیمت ۳۲ هزار و ۵۰۰ پوند به فروش رسید.

مسیح با ساک های خرید، کار گرانقیمت بعدی، به قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ پوند فروخته شد.

در این حراجی که با عنوان «شیوه زندگی معاصر» برگزار شد، کارهایی از کانر هرینگتون دیگر هنرمند گرافیتی معروف نیز به فروش رسید. هرینگتون ایرلندی الاصل نیز پیشتر نقاشی گرافیتی بود که اگرچه هنوز هم کارهایی بزرگ بر روی دیوار می کشد، اما اغلب کارهای تازه اش را در آتلیه خود در لندن خلق می کند.

در حراجی بنهامس، آثاری از دامین هرست از معروف ترین و جنجالی ترین هنرمندان زنده دنیا نیز فروخته شد.

حراجی بنهامس از موفقیت حراجی خود با فروشی بیش از یک میلیون پوند ابراز رضایت کرده و آن را نمایشی آشکار از اهمیت بنکسی به عنوان چهره ای در قلب هنر معاصر توصیف کرده که دارای بازاری تشنه و علاقه ای جهانی است.