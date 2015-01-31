تصادف زنجیره ای ۵ دستگاه خودرو در اتوبان تهران - کرج

آرش رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات بیشتر از این حادثه گفت: تصادف زنجیره ای پنج دستگاه خودرو سواری ساعت ۳۵ دقیقه بامداد امروز شنبه در لاین شمالی محور تهران - کرج در محدوده وردآورد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر این حادثه شش نفر شامل سه آقا و سه خانم مصدوم شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز اظهار داشت: پس از رخداد این حادثه ماموران اورژانس بلافاصله با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان مدنی کرج برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی منتقل کردند.

وی در پایان علت وقوع این تصادف زنجیره ای را بارندگی و لغزندگی جاده اعلام کرد و از رانندگان خواست در این شرایط با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.