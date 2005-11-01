عربلو : دو ميليون تومان دردي را دوا نمي كند

محمد شاهي عربلو درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب،افزود: دولت توزيع سهام عدالت را در راستاي تقويت ساختاراقتصادي دهك هاي پايين جامعه وكم كردن فاصله طبقاتي اجرا مي كند كه مجلس نيز با اين اهداف به طوركامل موافق است.

وي با اشاره به اينكه اين طرح بايد به طوردقيق وكارشناسي بررسي شود،‏اظهارداشت: خصوصي سازي جزء تكاليف برنامه اول‏ تا چهارم توسعه بوده وتا كنون موفقيت چنداني نداشته اما اگر اين طرح درست پياده شود خصوصي سازي نيز شتاب بيشتر وقابل قبولي خواهد گرفت.

عربلو با بيان اينكه توزيع سهام عدالت توان اقتصادي وقدرت خريد قشر محروم جامعه را افزايش مي دهد‏،خاطرنشان كرد: ‌مسئله اي كه دراين بين اهميت دارد ميزان سهام سوده دولت مي باشد، چون نمي توانيم سهام شركت هاي زيان ده را واگذاركنيم.

وي اضافه كرد: درمرحله بعدي دولت بايد مكانيزمي را اعمال كند كه سودهي اين شركتها ادامه يابد وفرصت هاي شغلي حفظ شوند.

عربلو تصريح كرد: مبلغ دو ميليون تومان براي هرخانوار با توجه به نرخ تورم بسيار كم است و دردي را دوا نكرده وچندان اثرگذار نخواهد بود.

وي تاكيد كرد: براي موفقيت طرح بايد حداقل براي هرخانوار ده ميليون تومان در نظربگيريم وطرح با مبالغ حدود دوميليون تومان بهتراست اجرا نشود چون كارآيي لازم را نخواهد داشت.