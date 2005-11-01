صادرات فرش 14 درصد كاهش يافت

عبدالحميد حاجي پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: حجم صادرات صنايع دستي در شش ماهه نخست سالجاري به هفت هزارو 897 تن به ارزش حدود 70 ميليون دلار رسيد.

وي افزود: ميزان صادرات صنايع دستي در نيمه نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 196 درصد رشد داشته است و پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال ميزان صادرات به 200 ميليون دلار برسد.

معاون امور فني و اقتصادي سازمان صنايع دستي ايران با اشاره به اينكه در نيمه دوم سال ميزان صادرات افزايش مي يابد، تصريح كرد: در نيمه نخست هر سال به علت تعطيلات تابستاني و مقررات ورود و خروج ميزان صادرات با كاهش مواجه مي شود اما در نيمه دوم به علت تراكم فصل كاري و آغاز سال ميلادي ميزان صادرات با افزايش روبرو خواهد شد.

وي درباره صادرات فرش دستباف خاطر نشان كرد: ميزان صادرات فرش دستباف در مدت ياد شده هفت هزارو 20 تن و به ارزش حدود 200 ميليون دلار بوده كه نسبه مدت مشابه سال گذشته 14 درصد كاهش يافته است.