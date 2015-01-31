پیش بینی درآمد اختصاصی ۱۲هزار میلیارد ریالی بیمارستانها در سال ۹۴

محمدحسین قربانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بودجه سال آینده کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی، تحریم ها و کاهش قیمت جهانی نفت بسته شده و در کل افزایش قابل توجهی در حوزه وزارتخانه ها دیده نمی شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنها سهم ۵ تا ۶ درصدی از این افزایش بودجه را دارد.

نماینده مردم شهرهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر افزود: با این وجود اختصاص در آمد حاصل از یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و ۵ در صد واردات خودرو و۴۰ درصد مالیات بر دخانیات، کمک شایانی به بودجه این وزارت کرده و می توان امیدوار بود که نیازهای حوزه سلامت از این محل تامین شود.

قربانی با بیان اینکه بحث دیگری که می تواند در حوزه سلامت کمک کند درآمد اختصاصی بیمارستانهای کشور است یاد آور شد: در آمد اختصاصی بیمارستانها حدود ۱۲هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۴ دیده شده است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

نماینده مجلس با تاکید بر این که در طول این سالها در حوزه بهداشت و درمان غفلت وجود داشته است اضافه کرد: دولت های گذشته اولویت های بهداشت و درمان را در رده های هشتم تا دهم قرار داده بودن و این مسئله، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس را رنج می داد.

قربانی تصریح کرد: با انقلابی که در حوزه بهداشت و درمان ایجاد شد و با توجه به تلاش های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همدلی و همراهی دولت و مجلس اولویت بهداشت و درمان را به اولویت دوم رساندیم و یک انقلاب در حوزه بهداشت و درمان شروع شد که این کار در بین مردم محسوس است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به قدم های اساسی که در سال ۹۳ درحوزه بهداشت و درمان برداشته شد اشاره و اذعان کرد: وزارت بهداشت در سال ۹۳ همه توجه خود را برای درمان قرار داده است و این تحول هم در حوزه درمان و هم در میزان نسبی رضایتمندی مردم کاملا محسوس است.

وی ادامه داد: بودجه وزارت بهداشت و درمان در لایحه بودجه ۹۴ دولت پایدار شده و فشار کمیسیون بهداشت بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، سوق دادن بودجه این وزارت به سمت پیشگیری است.

عضو هیئت رئیسه گروه بهداشت و درمان اضافه کرد: برای اجرایی شدن این سیاست، ساخت خانه های بهداشت روستایی در دستور کار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته و به طور حتم در حوزه خانه های بهداشت روستایی شاهد تحول در بحث پیشگیری از بیماریها خواهیم بود.