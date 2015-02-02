به آینده کشتی ایران امیدوار شدیم/ این تورنمنت برای نوجوانان لازم بود

ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: سالها بود که جای خالی چنین تورنمنتی در رده نوجوانان حس می شد که خوشبختانه امسال شاهد چنین اتفاق خوبی بودیم. پیش از این همواره شاهد برگزاری جام یادگار امام در رده بزرگسالان بودیم که هر سال افت سطح کمی و کیفی این رقابتها باعث رکورد و عدم استقبال تیمهای خارجی می شد، اما جام یادگار امسال با برگزاری مسابقات بین المللی رده نوجوانان متحول شد.

عضو شورای فنی کشتی آزاد در خصوص سطح کمی و کیفی مسابقات ادامه داد: تیمهای خارجی خوبی به این مسابقات آماده بودند که رقابت این مدعیان در کنار کشتی گیران نوجوان داخلی، مسابقات زیبا و حساسی را بوجود آورد. به جرات می توان گفت که در برخی از کشتی ها شاهد فنون زیبا و جذابی از پشتوانه های کشتی کشورمان بودیم که همه را به آینده درخشان این بچه ها امیدوارتر کرد.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان افزود: توجه ویژه به کشتی نوجوانان یعنی تضمین آینده این رشته که خوشبختانه این تورنمنت توانست گام موثری در این عرصه بردارد.

جوادی در خاتمه با اشاره به تیمهای خارجی خاطر نشان کرد: کشتی گیران خوبی از کشورهای صاحب نام کشتی حضور داشتند، اما در سبک وزن شاهد حضور چند کشتی گیر از کره شمالی بودیم که به واقع برای تمامی حریفانی خود خط و نشان کشیدند و مطئنا در آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) طی روزهای 9 و 10 بهمن‌ماه در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار شد كه در پایان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران به مقام قهرمانی رسیدند.