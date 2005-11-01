حيدرپور : عبادت بر تداوم سلامتي انسانها مؤثر است// شجاعت، شهامت و جسارت ويژگيهاي حاصل از عبادت است

عوض حيدر پور شهرضايي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" با تأكيد بر اهميت عبادت و دعا در حفظ سلامتي جسمي انسان تصريح كرد: دعا و عبادت شرايطي را براي پايداري سلولهاي سالم فراهم مي كند و در تداوم اين سلامتي جسمي مؤثر خواهد بود .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تأثيرات رواني عبادت و پيامدهاي شخصيتي آن تصريح كرد: از نظر رواني عبادت و دعا به درگاه خداوند، در انسان ها تغييراتي را ايجاد مي كند كه در شخصيت آنان ويژگي هاي شاخصي چون شجاعت ، شهامت و جسارت در برخورد با مسائل و مشكلات ايجاد مي كند، از اين جهت دعا و عبادت اميدواري و قدرت بسياري را در مقابله با سختي ها به انسان مي دهد .

وي در ادامه افزود: دعا ، نيايش و عبادت در ذهن آدمي شرايطي را مهيا مي كند كه طي آن افراد به سمت سلامتي و اميدواري حركت مي كنند و اين تأثير رواني و روحي به بهبود شرايط انسان كمك بسياري مي كند .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: ما آنزيمهايي را در بدن داريم كه محرك هستند و در حالت معنوي و كسب آرامشي كه پس از آن ايجاد مي شود اين آنزيمها و هورمون ها شكل مي گيرند و در بهبود كيفي فيزيولوژي سلول ها در بدن بسيار مؤثر خواهند بود .

وي در ادامه افزود: اين آنزيم ها كه در پي آرامش روحي انسان ايجاد مي شوند دفع سموم را تسريع مي بخشند و شرايطي را براي پايداري سلول سالم ايجاد مي كنند .

حيدر پور با تأكيد بر اهميت عبادت و دعا گفت: عبادت و نيايش درد حاصل از بيماري هاي سخت را از ميان مي برد و اين آسودگي نشاطي را در بيمار پديد مي آورد و فرح بخشي حاصل از اين نشاط شرايط را براي بهبود وضعيت افراد بيمار فراهم مي كند از اين رو بهبود شرايط جسمي با سلامت و بهداشت روحي در ارتباط است .

وي گفت : اگر چه بهبود بيماري هاي روحي و رواني جديد با دعا و عبادت درمان نمي شوند اما نمي توان تأثيرات دعا و نيايش و توكل به خداوند را در سرعت بخشي به جريان درمان اين بيماريها ناديده گرفت .