تعداد تلفات زلزله اخير به بيش از 57 هزار تن مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شوكت عزيز نخست وزير پاكستان در گزارشي به مجمع ملي اين كشور درباره آخرين آمارها درباره خسارات مالي و جاني زلزله اين كشور گفت : دراين حادثه هزاران تن مجروح و صدها هزار تن بي خانمان شدند.



بنابراين گزارش ، پيشتر دولت پاكستان تعداد تلفات زلزله را بيش از 55 هزار تن و تعداد مجروحان را 78 هزارتن اعلام كرد .



دولت هند نيز تعداد تلفات را در كشمير تحت كنترل خود 1309 تن و تعداد مجروحان را 6622 تن اعلام كرد .



مقامات محلي پاكستان اعلام كرده اند كه تعداد تلفات بيشتر از تعدادي است كه اعلام شده است ، زيرا هنوز اطلاعاتي از ميزان خسارتهاي جاني و مالي در مناطق دورافتاده بدست نيامده است .



از سوي ديگر برنامه جهاني غذا در سازمان ملل متحد با تاكيد بر ضرورت ادامه ارسال كمك هاي بشردوستانه از سوي كشورهاي جهان براي زلزله زدگان پاكستاني نسبت به وقوع فاجعه انساني در صورت نرسيدن به موقع اين كمك ها بويژه كمك هاي غذايي و دارويي هشدار داد.

گفتني است 8 اكتبر زلزله اي به قدرت 7.6 ريشتر جنوب آسيا را به زلزله در آورد كه بر اثراين حادثه بسياري از ساكنين كشمير هند و پاكستان جان خود را از دست دادند .