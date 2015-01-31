قاچاق مواد مخدر با انتقال خودروهای تصادفی به تهران

سرهنگ "محمد بخشنده"رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر گفت: در بررسی های صورت گرفته از سوی ماموران معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مشخص شد فردی به نام "م" در قالب محموله های ماشین های تصادفی، اقدام به حمل و قاچاق مواد مخدر از شهرستان های جنوبی کشور به تهران می کند.

وی افزو:بلافاصله نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و متعاقبا دستور بازداشت متهم صادر و تیم های عملیاتی برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن کنترل مبادی ورودی شهر تهران خودروهای مشکوک را تحت کنترل در آوردند تا اینکه خودروی متهم که در حال حمل یک خودروی تصادفی دیگر بود، در محدوده میدان "آقانور" شناسایی شد.

سرهنگ بخشنده افزو: در عملیاتی ضربتی خودروی متهم متوقف و راننده که همان متهم اصلی پرونده بود، بازداشت و به همراه خودروی خود و خودروی تصادفی به پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شد.

متهم در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد که در قالب انتقال خودروهای تصادفی به تهران، مواد جاسازی شده را در درون وسایل نقلیه به تهران منتقل و به صورت خرده فروشی توزیع می کند.

در بازرسی از داخل خودروی تصادفی ۳۰ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در داخل آن جاسازی شده بود، کشف شد.