كشته و زخمي شدن 18 تن در شهرهاي مختلف عراق / كشته شدن بيش از 400 عراقي در ماه گذشته

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حملات مختلفي كه امروز در عراق رخ داد ، سه عراقي كشته و 16 تن ديگر زخمي شدند.

يك افسر ارشد پليس شهركركوك درجريان حملات انتحاري كه دراين شهروقوع پيوست، زخمي شد.

يك منبع آگاه درپليس تاكيد كرد درپي انفجاربمبي درمسيرعبوريك گشتي پليس درمنطقه مدائن واقع در30 كيلومتري جنوب بغداد، سه عراقي از جمله يك پليس كشته و سه تن ديگر زخمي شدند.

همچنين درپي انفجاردوبمب در بغداد، دوتن ازنيروهاي پليس زخمي شدند اين حمله درمنطقه الخضرا درجنوب اين شهربه وقوع پيوست.

از شرق كركوك نيزخبرمي رسد انفجار بمبي در منطقه قادسيه دستكم 6 زخمي بر جاي گذاشت.

اين درحالي است كه اياد علاوي نخست وزيرسابق عراق اظهار داشت كه دو روز پيش سند و مدركي ازسوي سازمان امنيتي عراق دريافت كرده است كه دراين سند طرح ترور وي با همكاري يكي از گروه هاي سياسي و شبه نظاميان عراقي تنظيم شده است.

وي درادامه گفت ازاين موضوع شگفت زده نشدم زيرا تاكنون چندين بارنقشه هاي ترورمن خنثي شده است.

علاوي درنظردارد درراس ليستي موسوم به "فهرست عراق ملي" موسوم به العراقيه درانتخابات پارلماني دسامبر( آذرماه) عراق شركت كند.

خبرديگراينكه براساس آماروارقام منتشره ازسوي وزارت بهداشت عراق بيش از 400 عراقي در حملات مسلحانه و ناآرامي هاي ماه گذشته اكتبر( مهر ماه ) كشته شدند.