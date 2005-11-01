رايس: دمشق بايد از اين پس در رفتار خود تغييري اساسي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، شوراي امنيت سازمان ملل متحد دوشنبه شب با تصويب قطعنامه شماره 1636 درباره سوريه كه اين كشور را ملزم به همكاري براي تحقيقات بين المللي درباره ترور "رفيق حريري" نخست وزير فقيد لبنان مي كند، با اكثريت آراء به تصويب رساند و اين درحاليست كه در اين قطعنامه تهديدي واضح براي اعمال مجازات عليه سوريه در صورت عدم همكاري اين كشور درج نشده است.

در قطعنامه شوراي امنيت درباره سوريه تنها ذكر شده است : "شوراي امنيت مي تواند در صورت لزوم تدابير ديگري را اتخاد كند."

با وجود اين، مقدمه قطعنامه نشان مي دهد كه شوراي امنيت براساس مفاد ماده هفت منشور بين المللي عمل مي كند. در اين بخش از منشور آمده است : اقدام در صورت تهديد عليه صلح، برهم خوردن صلح و فعاليت هاي تهاجمي صورت گيرد. شوراي امنيت بر اين اساس براي اعمال مجازات تصميم گيري خواهد كرد.

كشورهاي آمريكا، فرانسه و انگليس در اين قطعنامه كه داراي تهديدي ضمني براي بكارگيري مجازات هاي اقتصادي و ديپلماتيك عليه دمشق است، از شدت آن كاستند تا بتوانند موافقت اعضاي شوراي امنيت را به دست آورند.

اين گونه تنظيم قطعنامه در زمينه اعمال مجازات ها باعث شد تا كشورهاي چين، روسيه و الجزاير كه اصولا با استفاده از شوراي امنيت براي تهديد به مجازات مخالف هستند، موافقت خود را اعلام كنند.

نشست شوراي امنيت عصر دوشنبه با يك تاخير يك ساعته كار خود را براي بررسي قطعنامه سوريه آغاز كرد كه به گفته مقامات ديپلماتيك، صحبت هاي صورت گرفته در اين يك ساعت باعث شد قطعنامه به اتفاق آراء به تصويب برسد.

كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در اين زمينه اظهار داشت: با تصويب شدن اين قطعنامه، ما به روشني به سوريه اعلام كرديم كه عدم رضايت از همكاري وي منجر به بروز تصميماتي جدي ازسوي جامعه بين المللي خواهد شد.

اكنون دولت دمشق بايد تصميمي استراتژيك براي تغيير اساسي در رفتارش اتخاذ كند كاندوليزا رايس

وي در ادامه افزود: ما امروز نشان داديم كه سوريه به دليل اظهارات اشتباه، دخالت در امور همسايگانش و انجام رفتاري جهت برهم زدن ثبات در منطقه خاورميانه، از جامعه بين الملل منزوي شده است.

رايس خاطرنشان كرد: اكنون دولت دمشق بايد تصميمي استراتژيك براي تغيير اساسي در رفتارش اتخاذ كند.

فيليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه نيز در اين رابطه اظهار داشت: اين قطعنامه بايد به اجراي عدالت كمك كند و فرانسه با ارايه اين قطعنامه هدف ديگري جز آن نداشت.

برخي از مقامات سوري در گزارش تيم تحقيق بين المللي متهم به دخالت در ترور رفيق حريري در روز 14فوريه شده اند.

رفيق حريري به دنبال انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بيروت در فوريه گذشته (بهمن ماه 83)جان خود را از داد كه سرويس هاي اطلاعاتي نظامي سوريه در آن زمان در اين شهر نقشي تعيين كننده برعهده داشتند.

وزيران امور خارجه پنج عضو دائمي شوراي امنيت يكشنبه شب در نيويورك درباره پيش نويس قطعنامه در زمينه سوريه به بحث و بررسي پرداختند كه منجر به بروز برخي خويشتنداري ها به ويژه از سوي روسيه يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت كه داراي حق وتو است، شد.

"جك استراو" وزير امور خارجه انگليس نيز پيشتر اعلام كرده بود كه قطعنامه پيشنهادي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره سوريه با "اكثريت خوبي" به تصويب مي رسد.

براساس اين قطعنامه، سوريه بايد بدون هيچ قيد و شرطي با كميته بين ‌المللي تحقيق همكاري و هر سوري متهم به مشاركت در ترور الحريري را به كميته تسليم نمايد.