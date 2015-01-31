غریب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح های چهارگانه شامل «مدارس عاری از خطر»، «مهارت های مقابله با اعتیاد و سوء مصرف مواد»، «مهارت های مراقبت از خود» و «مدرسه های مراقب به شیوه اجتماع محور» می شوند که هر یک از این طرح ها در ۱۵۰ مدرسه استان اجرایی شده اند.

وی با بیان اینکه طرح مدارس عاری از خطر خاص مدارس متوسطه دوم است، اظهار داشت: پیشگیری از استعمال دخانیات، سوء مصرف مواد، خشونت و روابط ناسالم جنسی از جمله مواردی هستند که در قالب این طرح در مدارس مورد نظر پیگیری می شوند.

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش فارس افزود: طرح مهارت های مقابله با اعتیار و سوء مصرف مواد مختص مدارس متوسطه اول است که طی آن مهارت هایی چون حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر انتقادی، کنترل هیجان و آشنایی با رفتارهای پرخطر به دانش آموزان آموزش داده می شود.

زارع با اشاره به اینکه در قالب طرح مهارت های مراقبت از خود مهارت های تصمیم گیری و دوست یابی به دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش داده می شود، افزود: طرح مدرسه های مراقب به شیوه اجتماع محور از جمله طرح هایی است که در همه مقاطع تحصیلی قابلیت اجرایی شدن را دارد و تنها مختص مقطع خاصی نیست و بر اساس آن سعی می شود با استفاده از ظرفیت های محلی با آسیب هایی که در مدرسه محل اجرای طرح وجود دارد، شناسایی شده و با آن ها مقابله شود.

وی گفت: توقع این است که بتوان طرح های مذکور را در سطح تمام مدارس استان اجرایی کرد ولی این امری است که منوط بر تحقق اعتبارات لازم امکان پذیر است.

سه نمونه از کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی اجرا می شود

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش فارس با عنوان اینکه سه نمونه کارگاه آموزشی برای والدین، معلمان و دانش آموزان در زمینه آسیب های اجتماعی برگزار می شوند، بیان کرد: فرزند پروری و راه های پیشگیری از سوء مصرف مواد، عوامل محافظ و خطر و بحث ارتباط و تعامل با دانش آموز از سر فصل های آموزشی در کارگاه های معلمان و والدین هستند و به دانش آموزان نیز مهارت های مورد نیاز آن ها ارائه می شود.

زارع عنوان کرد: ۱۲۴ نفر به عنوان مدرس این کارگاه ها در سطح فارس آموزش دیده اند.

وی اضافه کرد: بالغ بر شش هزار نفر از فرهنگیان فارس دوره های ضمن خدمت ۱۶ ساعته پیشگیری از آسیب ها اجتماعی را گذرانده اند.

مرحله استانی جشنواره نوجوان سالم اردیبهشت برگزار می شود

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش فارس اظهار کرد: برگزاری جشنواره نوجوان سالم در پنج قالب فیلم کوتاه، مقاله نویسی، عکس، نقاشی و روزنامه دیواری از دیگر برنامه هایی است که در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد زندگی سالم، جلوگیری از خشونت و استفاده از دخانیات، اجرا می شود.

زارع با بیان اینکه در این جشنواره آثاری که رویکرد مذهبی داشته باشند از امتیاز ویژه ای برخوردار می شوند، ابراز داشت: مرحله شهرستانی این جشنواره در استان برگزار شده است و اختتامیه استانی آن در دهه اول اردیبهشت برگزار می شود و مرحله کشوری آن نیز در تابستان خواهد بود.

وی با عنوان اینکه تهیه منابع آموزشی چون لوح فشرده، کتابچه و بروشور در زمینه آسیب های اجتماعی توسط آموزش و پرورش فارس دنبال می شود، گفت: کتاب «آسیب های اجتماعی در نوجوانان» و کتابچه های «راهنمایی پدران و مادران در تربیت فرزندان» و «خانواده پیشگاه در پیشگیری از اعتیاد» توسط آموزش و پرورش فارس تهیه و در سطح استان توزیع شده اند.

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: با وجود اینکه نوع آسیب های اجتماعی قشر دانش آموز در هر منطقه یا ناحیه ای خاص خود است و نمی توان آسیب اجتماعی خاصی را در استان نسبت به سایر آسیب ها موثرتر عنوان کرد، ولی آسیب های اجتماعی ناشی از ماهواره ها هم اکنون در صدر دیگر آسیب ها هستند و آسیب های ماهواره و فضای مجازی نسبت به بقیه آسیب ها نمود بیشتری دارند.

زارع تاکید کرد: ماده پان که بعضا خیلی راحت در دسترس دانش آموزان قرار می گیرد و در دکه ها به وفور یافت می شود، دروازه ورود به عرصه اعتیاد دانش آموزان در طول دراز مدت است.

وی گفت: با توجه به بررسی ها عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی در خانواده و دانش آموزان عدم آشنایی با مهارت های زندگی است که الان مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش فارس همچنین اظهار داشت: برای دانش آموزان در معرض خطر یا پرخطر طرح مداخلات انجام می شود که پس از غربالگری برای کمک به آن ها به مراکز مورد نظر معرفی می شوند.