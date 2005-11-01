مقررات ويژه ترافيكي روز عيد فطر اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، مقررات ويژه اي را به مناسبت برگزاري نماز عيد سعيد فطر در محل مصلاي تهران ، به شرح زير وضع كرده است .

محدوده هاي برگزاري نماز

نماز عيد سعيد فطر در مصلاي بزرگ تهران واقع در محدوده شمال بزرگراه رسالت، جنوب خيابان شهيد بهشتي، شرق خيابان قنبرزاده (آهنچي)، غرب بزرگراه مدرس و خيابان پاكستان برگزار مي گردد .

مسير رفت

- اتوبوسهاي واحد كه از سمت شرق و شمال شرق به سمت مصلي در حركتند، از ضلع شمالي مصلي از طريق دوربرگردان به سمت شرق تغيير مسير داده و در مقابل درب شمالي نمازگزاران را پياده خواهند كرد.

- اتوبوسهايي كه از محورهاي جنوبي حركت مي كنند از طريق ميدان هفت تير، بهار شيراز، سليمان خاطر، علي اكبري در ضلع جنوبي مصلي نمازگزاران را پياده مي كنند.

- اتوبوسهايي كه از طريق بزرگراه همت و مدرس به سمت جنوب حركت مي كنند نمازگزاران را پس از دور زدن از روي پل شهيد بهشتي، در ضلع جنوبي مصلي پياده خواهند كرد.

مسير برگشت

- در بزرگراه رسالت شرق به غرب حد فاصل پل سيد خندان تا پل رسالت در لاين شمالي و از پل رسالت تا كارواش مرجان در ضلع جنوبي فقط يك رديف مستقر و نمازگزاران را پس از اقامه نماز به مبادي اوليه بر مي گردانند.

- در بزرگراه مدرس شمال به جنوب حد فاصل پل رسالت تا پل شهيد مطهري در يك رديف مستقر و پس از نماز از طريق بزرگراه مدرس به سمت ميدان هفت تير و محل هاي نمازگزاران را حركت خواهند داد.

- در بزرگراه مدرس ، مسير جنوب به شمال حد فاصل پل شهيد مطهري تا پل رسالت در يك رديف مستقر و پس از اقامه نماز از طريق بزرگراه مدرس و همت به سمت محل هاي اوليه مرجعت خواهند كرد.

- دو رديف اتوبوس در محورهاي جنوبي خيابان شهيد بهشتي از ميدان تختي تا قائم مقام مستقر و پس از نماز از طريق خيابان مفتح و شهيد بهشتي به محل هاي اوليه برخواهند گشت.

- خيابان علي اكبري (پارس) و خليل حسيني (سورنا) براي ورود اتوبوسها به خيابان شهيد بهشتي و خيابان مفتح و سرافراز به سمت جنوب در نظر گرفته شده است.

- در دو لاين خيابان ميرعماد جنوب به شمال تعدادي اتوبوس مستقر و نمازگزاران را از طريق خيابان شهيد بهشتي به سمت غرب و جنوب حركت خواهند داد.

محل پارك خودروهاي شخصي

- پاركينگ پادگان لجستيك ارتش واقع در ضلع شمالي خيابان شهيد مطهري 2- پاركينگ مجتمع امام خميني واقع در شمال مصلي 3- پاركينگ بنياد مستضعفان واقع در ضلع شمال شرقي ميدان افريقا و پاركينگ بيهقي واقع در ميدان آرژانتين 4- پاركينگ ايستگاه متروي ميرداماد - حقاني.

محل پارك موتور سيكلتها

براي پارك موتور سيكلتهاي نمازگزاران ، پاركينگ ويژه واقع درخيابان شهيد عشقيار (نيلوفر) ، حد فاصل خيابان خرمشهر بطرف شمال پيش بيني گرديده است.

محدوديت هاي توقف

از ساعت 5 بامداد روز عيد سعيد فطر تا خاتمه مراسم و عادي شدن ترافيك ، توقف سواري هاي شخصي در محورهاي ذيل ممنوع مي باشد:

1- بزرگراه رسالت ، از ميدان آفريقا تا پل صياد شيرازي در هر دو لاين.

2- بزرگراه مدرس از خيابان زهره تا زير پل هاي فجر در هر دو لاين.

3- طول خيابان قنبرزاده (آهنچي) در هر دو سمت.

4- طول خيابان شهيد بهشتي از ميدان تختي تا تقاطع خيابان قائم مقام در هر دو سمت.

در پايان با آرزوي قبولي طاعات ، درخواست مي شود نمازگزاران محترم حتي المقدور جهت عزيمت به مصلي بزرگ تهران از وسايل نقليه عمومي استفاده نموده و به راهنمايي عوامل مستقر عنايت داشته باشند.