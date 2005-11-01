ورود همه محصولات نفتي به بورس نفت 3 سال زمان مي برد// ورود معاملات كاغذي در بورس نفت ايران

محمد جواد عاصمي پور در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر درباره وضعيت كنوني بورس نفت ايران و مكانيزم معاملات در اين بورس گفت : در مرحله اول محصولات پتروشيمي و فراورده هاي نفتي در بورس نفت معامله مي شود اما به مرور زمان و در مدت سه سال همه كالاهاي نفتي حتي نفت سوآپ كشورهاي آسياي ميانه درياي خزر نيز در اين تالار قابل معامله مي شود .

وي درباره نحوه معاملات اضافه كرد : بخشي از معاملات بورس نفت كاغذي و بخشي ديگر نيز فيزيكي است .

مشاور وزارت نفت تصريح كرد : درحال حاضر انواع قراردادهاي مورد استفاده در بورس هاي بين المللي بررسي شده و ميزان انطباق آنها با قوانين حقوقي اسلامي مطالعه شده است .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا معاملات بورس به يورو خواهد بود، گفت : واحد پول و قيمت در بورس نفت ايران را شرايط بازار تعيين مي كند و كسي براي ما تعيين تكليف نكرده است كه بايد با چه نوع ارزي معاملات انجام شود .

وي در ادامه اضافه كرد : اما نكته مهم اين است كه وضعيت بازار سرمايه و بازار ارز و تحولات اين بازارها تاثير در نوع معاملات دارد .

عاصمي پور درباره آخرين وضعيت اجرايي اين بورس گفت : ساختمان بورس در كيش خريداري شده و براي انتخاب كارگزاران درحال انجام بررسي هستيم .

به گفته وي ، هم اكنون همه سهامداران سهم خود را پرداخته اند و تنها صندوق بازنشستگي باقي مانده كه در صورت پرداخت عمليات اجرايي آغاز مي شود .

وي همچنين درباره جايگاه اين بورس در خاورميانه و در ميان بورس هاي دنيا گفت : در طراحي اين بورس اگر چه مكانيزم و نحوه عمليات داد و ستد 180 بازار جهان را مورد مطالعه و بررسي قرار داديم اما نكته قابل تامل اين است كه بورس نفت ايران از ساختاري كاملا متفاوت نسبت به ديگر بورس هاي دنيا برخوردار است .

عاصمي پور درباره لزوم ايجاد بورس نفت اظهارداشت : وقتي بورس هايي همچون بورس كالاهاي كشاورزي يا فولاد در كشور تشكيل مي شود، بديهي است از آنجا كه نقش نفت در اقتصاد كشور بسيار بيشتر از اين كالاهاست، قطعا ايجاد بورس اين كالاي استراتژيك حرف اول را در اصلاح ساختار تجاري كشور مي زند.



وي اضافه كرد: با انجام اصلاحات لازم در ساختار اين محصول و تشكيل بورس نفت مي توان به اهدافي همچون كاهش ريسك و نوسانات قيمت، شفاف سازي بازار و ايجاد فرصت هاي مساوي براي عرضه و تقاضاكنندگان اين محصولات دست يافت.



به گفته وي ، واقعيت اين است كه از سويي حركت به سمت اقتصاد جهاني وعضويت درWTO الزاماتي همچون نظم بخشي به رژيم تجاري ، حذف رانت هاي اقتصادي و حذف سوبسيدها را مي طلبد و از سويي ديگر ايفاي نقش بيشتري را در سطح تجارت جهاني و منطقه اي براي ما ايجاب مي كند ، درنتيجه ايران بايد هر چه سريعتر و تا فرصت باقي است خود را پيش قراول تجارت نفت كند، چرا كه در غير اين صورت، مجبور خواهد بود دنباله رو ديگران باشد.



وي درباره مزاياي ديگر بورس نفت گفت: اين بازار بزرگ همچنين مي تواند درآمدهاي اضافي را كه ناشي از معاملات داخلي و بين المللي است براي ما داشته باشد و ايران را به مرجعي براي تعيين مبنا و پايه قيمت گذاري تبديل كند.

