به گزارش خبرنگارمهر، محمود راستگو ظهر شنبه در نشست خبری کمیته طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه در ۲۲ نقطه خراسان جنوبی برگزار می‌شود، گفت: برنامه‌ریزی مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه در حال بروزرسانی بوده که با تصمیم نهایی اعلام می‌شود.

وی ضمن اعلام مکان‌های برگزاری مراسم ورود امام خمینی (ره) گفت: مراسم ورود امام در شهرستان بیرجند در میدان امام خمینی (ره) این شهر با سخنرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مسئول کمیته طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری این مراسم در دیگر شهرستان‌های استان نیز اظهارکرد: مراسم ورود امام در شهرستان خوسف در محل مقبره ابن حسام خوسفی با سخنرانی حجت‌الاسلام شاهبیگی امام جمعه این شهر برگزار می‌شود.

وی میدان امام خمینی (ره) نهبندان را نیز محل برگزاری مراسم ۱۲ بهمن ماه دانست و گفت: سخنرانان این مراسم امام جمعه و فرماندار این شهرستان خواهند بود.

راستگو بیان کرد: همچنین در شهرستان بشرویه مراسم ورود امام در محل مسجد جامع این شهر با سخنرانی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حمزه مشهد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم ورود امام در شهرستان درمیان گفت: این مراسم نیز در سالن ورزشی شهید باهنر این شهرستان با سخنرانی امام جمعه و فرماندار این شهرستان برگزار می‌شود.

مسئول طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: مراسم ورود امام در شهرستان سربیشه در میدان امام خمینی(ره) این شهر با سخنرانی مسئول نهاد رهبری در پهباد سپاه کشور و در سرایان نیز در مزار شهدای گمنام این شهرستان با سخنرانی امام جمعه این شهرستان برگزار می‌شود.

وی میدان امام خمینی (ره) شهر حاجی‌آباد زیرکوه و میدان امام خمینی(ره) شهر قاین را نیز مکان‌های برگزاری مراسم روز ۱۲ بهمن دانست و گفت: در این مراسمات امام جمعه و فرمانداران شهرستان سخنرانی خواهند داشت.

وی گفت: در شهرستان طبس نیز این مراسم با سخنرانی امام جمعه این شهر در حرم مطهر این شهر برگزار می‌شود.

مسئول طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در شهرستان فرودس نیز مراسم ورود امام در محل دبیرستان فاطمه الزهراء(سلام الله علیها) با سخنرانی امام جمعه موقت این شهرستان برگزار می‌شود.