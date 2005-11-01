به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت ‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي بعدازظهر ديروزدر جلسه توديع و معارفه استاندار سابق و جديد استان اردبيل، با تاكيد بر اينكه حركت و تحول بايد با شاخص جهاني صورت پذيرد، تصريح كرد: در هر جهتي كه تغيير مي‌ كنيم بايد بر بستر و سايه ‌سار تفكر و پيشينه‌ تمدن و فرهنگ ما استوار باشد و آن پيشينه‌ تفكر ناب ديني و عدم انحراف از دستورات ديني و تعاليم ديني حتي به كمترين مقدار است و اين ضرورت و التزام جدي براي دولت نهم است.

وي با بيان اينكه دولت احمدي نژاد تحقق توسعه و رفاه را در قالب تفكر و پيشينه فرهنگي و تمدني و آموزه ‌هاي ناب ديني قبول مي‌ كند،گفت: تجربه تاريخي نشان داده است كه هر حركت دين مدارانه و در راستاي باور و آموزه‌ هاي ديني در صفحات تاريخ ماندگار بوده است.

پور محمدي با اشاره به تفسير تحولات جهاني و سير حركت اين تحولات گفت: كشور ايران ظرفيت‌ هاي خوبي دارد و بستر سازي مناسبي با توجه به امكانات مفيدي كه دارد در آن براي رسيدن به وضعيت مطلوب انجام شده، اما تا رسيدن به اين هدف مسير طولاني در پيش داريم.

وي تاكيد كرد: اگر ما با سير طبيعي حركت كنيم نه تنها بخش‌ هاي خالي و جامانده را پر نخواهيم كرد، بلكه از سرعت تحولات جهاني نيز عقب ‌تر خواهيم ماند، بنابراين بايد مسير حركت‌ مان را با تحولات جهاني تنظيم كنيم.

وزير كشور در بخشي از سخنان خود گفت: ايران به علت سرعت تحولات و پيچيدگي شرايط جهاني نبايد از سرعت شتابنده تحولات جهاني عقب بيفتد و بايد برنامه‌ هاي خود را با آهنگ تحولات جهاني پيش ببرد.

وي با اشاره به ضعف آمريكا در پيش بيني تحولات آينده گفت: رييس جمهوري آمريكا قطعا اگر قدرت پيش بيني پنج سال آينده را داشت به عراق حمله نمي كرد و با دست خود و با صرف ميلياردها دلار بزرگترين دشمن قداره بند ايران را به بند و پاي محاكمه نمي‌كشيد.

وزير كشور افزود: هم اكنون نظام همفكر و هم جهت با جمهوري اسلامي ايران در عراق بر سر كار آمده و قانون اساسي كه در عراق نوشته شده است براي آمريكا سخت و يك كابوس است.

وي اضافه كرد: آمريكا با لشكركشي به عراق در واقع راه را براي جمهوري اسلامي ايران هموار كرد و موجب شد كه تحولات اخير عراق يك گام به پيش براي ايران محسوب شود.

وزير كشور در ادامه با اشاره به نقش تاريخي و تعيين‌ كننده اردبيل در اعتلاي فرهنگ تشيع و وحدت ملي ايران گفت: در سال هاي اخير كارهاي زيادي در اين استان انجام شده است با اين حال براي توسعه و پيشرفت آن تلاش بيشتري لازم است.

پورمحمدي گفت : استان اردبيل با اين روش شيعه را احيا و ايران مجددا حريت و تماميت خود را پيدا كرد و تحولي كه صفويه در تاريخ ايجاد كرد واقعا ماندگار است و اين كار با تشكيل دولت مقتدر و پاك كردن كشور از بيگانه و غيره نبود بلكه با استفاده از فرهنگ ناب ديني اين ملت بود.

وي افزود : استان اردبيل با همه تحولات صورت گرفته مشكلات و كمبود‌هاي فراوان دارد و براي پر كردن اين خلاء نيازمند يك حركت جهشي است.

گفتني است در اين جلسه‌ كه با حضور امام جمعه اردبيل و نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد ، مهندس علي نيكزاد به عنوان استاندار جديد اردبيل معرفي و از خدمات سيد جواد نگارنده استاندار قبلي تقدير شد.