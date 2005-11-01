اثرات سوء آلاينده هاي منوكسيد كربن بر سلامتي انسان

به گزارش خبرگزاري مهر ، منوكسيد كربن گازي بي رنگ ، بي بو و بي طعم است كه به سبب ايجاد اختلال در تهيه اكسيژن مورد نياز بافت هاي بدن بواسطه كاهش قدرت هموگلبين در حمل اكسيژن و همچنين تشكيل كربوكسي هموگلو بين بر روي اعصاب مركزي اثر مي گذارد .

صدمات ناشي از اين آلاينده بيشتر متوجه كساني است كه بيماري هاي قلبي و عروقي به خصوص آنژين قفسه صدري دارند ، قرار گرفتن در معرض غلظت بالاي اين گاز باعث كاهش در دقت بينايي ، توان كاري ، قابليت يادگيري و انجام فعاليت هاي دشوار مي شود.

براساس اين گزارش، معمولا در افرادي كه مواجهه با آلاينده منوكسيد كربن دارند، چهار نوع بيماري قلبي ، عصبي ، تجزيه فيبرين و بيماريهاي دوران زايمان بيشتر مشاهده مي شود. علاوه بر اين در تعدادي از آزمايشات انجام شده برروي حيوانات نيز اثرات ژنتيكي در شرايط مواجهه با غلظت هاي بالا مشاهده شده است.

ازن نيز يكي ديگر از آلاينده ها است كه در هواي تهران نيز زياد يافت مي شود اين گاز يك ماده اكسيد كننده قوي با قابليت واكنش زياد است فعاليت شيميايي بالاي ازن موجب بروز مشكلاتي از قبيل از بين رفتن بافت ريه و كاهش عملكرد و حساس شدن آنها نسبت به ساير آلاينده ها مي شود.

اين گزارش حاكي است، وجود ازن در هوا موجب بروز ناراحتي هايي در افراد مسن ، مبتلا به بيماري هاي تنفسي و كودكان مي شود. قرار گرفتن 6 تا 7 ساعت در برابر غلظت پايين اين گاز باعث كاهش توان ريه ها ، توام با عوارضي مانند درد قفسه سينه و سرفه مي شود.

آزمايشاتي كه بر روي حيوانات صورت گرفته نشان مي دهد مواجهه با اين آلاينده به مدت طولاني موجب آسيب رساندن به ساختمان ريه ها و كاهش كارايي آن و پيري ريه مي شود و در كاهش بازدهي محصولات كشاورزي و از بين رفتن اكوسيستم جنگل ها و گياهي نيز موثر است.