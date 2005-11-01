هويت شرعي رؤيت هلال و طرق احراز صوم و فطر

موضوعاتي كه داراي حكم شرعي‌اند . سه نوع هستند : 1) موضوعات شرعيه كه تعيين آنها تنها از عهده فقيه بر مي‌آيد، 2) موضوعات علمي كه تشخيص آن حسب مورد، كار متخصصان مربوطه است، 3) موضوعات عرفي كه مرجع آن تلقي عرف است

حجت ‌الاسلام رشاد در پاسخ به سوال خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" مبني بر اين كه رؤيت هلال ماه از چه مقوله‌اي است و آيا «موضوع» است يا «حكم»؟، گفت : رؤيت هلال موضوع است. موضوعات داراي حكم شرعي، سه نوع ‌اند: 1. موضوعات شرعيه كه تشخيص آنها به عهده فقيه است، 2. موضوعات علميه كه تشخيص آن برحسب مورد، كار متخصصان علم مربوط است، 3. موضوعات عرفيه كه مرجع تشخيص آن تلقي عرف است. همين‌جا تذكر بدهم كه تقسيم پيشنهادي ما، غير از تقسيم مشهور و متعارف است؛ تقسيم مشهور تفكيك موضوعات به دو دسته شرعي و عرفي است. موضوعات شرعيه آن دسته از موضوعات احكام‌اند كه شارع آن را جعل كرده است و اگر شارع اختراع و جعل نكرده بود انسانها بدان تفطن نداشتند مانند صلاهًْ يا صوم كه دو اصطلاح‌اند و از آنها دو معناي خاصي مراد مي‌شود و احكامي بر آنها بار مي‌گردد؛ صلاهًْ در لغت به معناي دعاست، ولي شارع اين كلمه را در معناي مناسك مخصوصي به كار برده كه اگر وضع و كاربرد خاص شارع نمي‌بود و به نحوي از انحاء اين كاربرد احراز نمي‌شد و معلوم نمي‌شد مثلاً شارع از كلمه صلاهًْ چه اراده كرده، ديگران معناي مورد تلقي او را از كلمه صلاه نمي‌توانستند فهم كنند. ما بحث‌هايي در اصول فقه داريم تحت عنوان ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه (بحث صحيحي و اعمي) كه به همين مبحث ما مربوط مي‌شود كه نكات فني دارد كه در مجال مصاحبه قابل طرح نيست. به هر حال بعضي موضوعات را شارع جعل و اختراع كرده‌ او تلقي خاصي از آن دارد و احكامي را نيز بر اين معنا و تلقي حمل كرده است. موضوعات عرفيه هم موضوعاتي است كه شارع تصرف در آن نكرده بلكه عرف و عامه آن را جعل كرده‌اند و شارع نيز احكامي را بر موضوع با همان تلقي عرفي‌اش بار كرده است. مثلا وقتي از عموم مردم بپرسند كه بيع يعني چه، اغلب توضيحي مشابه ارائه مي‌دهند. شارع هم بيع را با همان تلقي عرف، تحليل و ربا را تحريم نموده، پس موضوعات عرفيه، موضوعاتي هستند كه شرع در شكل‌گيري و تعريف آن نقشي ندارد و موضوعاتي است كه مردم با آن سروكار دارند و اغلب آن را مي‌فهمند و شارع حكم يا احكامي را بر آنها حمل كرده است. موضوعات علميه را ما به آن موضوعاتي اطلاق مي‌كنيم كه براي تشخيص آن خبرويت و تخصصي خاص لازم است و شناخت آن نه شان شارع است و نه كار عرف. مرجع تشخيص موضوعات شرعيه شرع است و مرجع تشخيص موضوعات عرفيه عرف است و مرجع تشخيص موضوعات علميه هم طبعا خبرگان و اهل تخصص علم آن موضوع هستند.



عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: موضوعات شرعيه نيز به دو گروه تقسيم مي‌شوند: 1ـ موضوعات عاديه واضحه يا مصرحه كه تشخيص آنها نيازمند نظرواجتهاد نيست، هر كسي مي‌تواند با مراجعه به متون ديني و بدون اينكه از قدرت اجتهاد برخوردار باشد موضوع را بفهمد؛ 2ـ موضوعات شرعيه دقيقه و مستنبطه، اين گروه چنان است كه كسي نمي‌تواند بدون نظر و اجتهاد آن را تشخيص دهد. در نتيجه تشخيص اين گروه از موضوعات شرعيه صرفاً بر عهده مجتهد است. موضوعات عرفيه هم مي‌تواند بر دو گروه تقسيم شود: 1ـ عرفيه عاديه : كه همه قادر به تشخيص آنند؛ 2ـ عرفيه دقيقه : موضوعاتي كه به رغم اين‌كه عرفيه هستند پيچيده‌اند و تشخيص آنها نياز به دقت و تأمل فني دارد و اين گروه يا در حيطه تشخيص فقيه قرار مي‌گيرد، زيرا تعيين حدود دقيق پاره ‌اي از موضوعات عرفيه با كشف احكام آن ممكن است. و گاه در حيطه تخصص يك متخصص خاص است؛ مانند اين‌كه برخي موضوعات عرفي را جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان مي‌توانند تشخيص دهند كه در باور مردم چيست و چه معنايي دارد و در اين صورت اين گروه دوم از دسته موضوعات عرفيه چه بسا ملحق به موضوعات علميه شود. به جهت اين ‌كه تشخيص آنها نيازمند به يك سلسله تحليل‌ها و دقت‌هاي علمي است.

احراز طلوع ماه از موضوعات عرفيه است و تشخيص آن از هر كسي بر مي‌آيد، هرچند در شرع بعضي احكام و شرايط براي آن ذكر شده اما نفس احراز طلوع يا رؤيت نيازمند تخصص علمي يا فقهي نيست. رؤيت هلال يك موضوع عادي است و نياز به اجتهاد و تخصص علمي ندارد

وي در ادامه درباره مسئله رؤيت هلال و احراز حلول ماه گفت : رؤيت يا احراز حلول هلال حكم نيست، اظهار داشت : احراز طلوع ماه از موضوعات عرفيه است و تشخيص آن از هر كسي بر مي‌آيد هرچند در شرع بعضي احكام و شرايطي براي آن ذكر شده اما نفس احراز طلوع آن‌چنان نيست كه نيازمند تخصص فقهي يا علمي باشد و يك فرد شخصاً نيز مي‌تواند برود بالاي بام خانه‌اش و به جستجوي هلال بپردازد و طلوع هلال را رؤيت كند، رؤيت هلال يك موضوع عادي است و نياز به اجتهاد ندارد. اگر شخصي هلال شوال را رؤيت كرد براي شخص او اين موضوع ثابت شده و مي‌تواند و بلكه بايد فرداي آن افطار نمايد و نمي‌تواند روزه بگيرد. البته شارع علاوه بر راه‌هاي عرفي و عقلايي راه‌هاي خاصي را مانند بينه شرعيه براي احراز هلال تعيين فرموده است.



اين استاد حوزه درباره راهها و روشهايي كه براي احراز حلول هلال بايد منظور داشت گفت : روشهاي ثبوت رمضان يا فطر به دو گروه كلي تقسيم مي‌شود. راه‌هاي علم‌آور و راه‌هايي شرعي كه شرع آن را جعل نموده و احياناً علم آور نيست اما حجت است و ما موظف به تبعيت از آن هستيم. 1ـ يكي از راه‌هاي علم‌آور رؤيت فردي است و رواياتي كه رؤيت شخصي را مطرح كرده است در حد متواتر است. مانند «فَاِذا رَأيْتَ الهلالَ فَصُم وَ اِذا رَأيْتَه فَافطِر». تعدادي از اين روايات كه برخي از آنها صحيحه نيز هستند در وسايل‌الشيعه ابواب احكام شهر رمضان، مذكور است. صاحب جواهر ادعاي عدم خلاف در شيعه كرده كه اگر از طريق رؤيت هلال حلول رمضان بر فرد ثابت شد حتي در صورت انكار ديگران بر او به تنهايي صوم واجب مي‌شود؛ برخي فقهاي عامه گفته‌اند : صوم و فطر منفرد جائز نيست بلكه صوم و فطر فقط با جماعتي از مردم مجاز است؛ 2ـ راه دوم تواتر است : اين كه افراد فراواني از رؤيت شدن هلال ماه خبر دهند كه انسان احتمال تباني ندهد؛ 3ـ راه ديگر شياع مفيد علم است يعني آن‌چنان خبر رؤيت هلال ماه ميان مردم شايع باشد كه از آن علم بر ثبوت رؤيت حاصل شود و هر فرد عاقلي از كثرت شياع خبر به حالت يقين دست پيدا كند. از اين‌رو چه بسا بتوان گفت كه هر روش و طريق معقولي كه علم‌آور باشد حجت است و در نتيجه اگر كسي با اعتماد به قول اصحاب علم نجوم، علم به حلول حاصل كند ولااقل در مورد حلول هلال معين ـ در صورتي كه مطلق محاسبات علمي حجت نباشد ـ رمضان يا فطر بر او ثابت است. يعني حتي اگر مطلق طريق علم را حجت ندانيم اما از آن جهت كه نظر علماي فن ايجاد علم در انسان كرده و لااقل درباره‌ي مورد خاص (مثلاً ماه معين) موضوع براي فرد ثابت مي‌شود. البته اين پيشنهاد بنده نيازمند كار علمي بيشتري است ؛ 4ـ راه چهارم گذشت سي‌روز از هلال ماه قبل است. وقتي رؤيت هلال شعبان شده و سي‌روز از آن گذشته يا رؤيت هلال رمضان شد و اكنون سي‌روز از آن گذشته ديگر نياز به رؤيت هلال شوال نيست. زيرا ماه قمري سي‌ويك روز نمي‌شود. 5ـ طريق پنجم: قيام بينه است؛ اين كه اگر دو عادل شهادت دهند كه ما ماه را رؤيت كرديم، اختلاف در خصوصيات نداشته باشند، شهادت آنها معارض با شهادت دو شاهد عادل ديگر نباشد، طلوع هلال ماه محرز تلقي مي‌گردد.

اگر حاكم شرع كه مصداق اتم آن امام معصوم(ع) و ولي‌امر مسلمين است اعلام كرد كه فردا عيد است و مومنين افطار كنند در اين‌صورت بر مسلمين اطاعت از حكم او فرض است و در اين امر عامي و عالم و مقلد و مجتهد حكم واحد دارند

وي درباره روش حكم حاكم شرع كه يكي ديگر از طرق لزوم افطار و اثبات عيد است تصريح كرد : اگر حاكم شرع كه مصداق اتم آن امام معصوم(ع) و ولي‌امر مسلمين است اعلام كرد كه فردا عيد است و مومنين افطار كنند در اين‌صورت بر مسلمين اطاعت از حكم او فرض است و در اين امر عامي و عالم و مقلد و مجتهد حكم واحد دارند. احكام تقسيمات مختلفي دارد كه يكي از آنها تقسيم حكم به عادي و حكومتي است. بعضي از احكام هويت سياسي و حكومتي دارند، غير حاكم نبايد در آنها دخالت كند؛ هر چند برخي از اين امور، عبادي نيز مي‌باشند اما به دليل اينكه وجه سياسي و حكومتي نيز دارند مانند نمازجمعه و حج، زمامش در يد حاكم است؛ نمازجمعه عبادت است اما به نحوي با حكومت ديني مرتبط است و لهذا امام‌جمعه را حاكم انتخاب و نصب مي‌كند و در خطبه‌ها لزوماً بايد مسائل امت و اجتماع مسلمانان مطرح شود؛ از امامان و حاكمان ـ البته عادل ـ ياد و تجليل شود، به همين جهت بين شيعه و سني پذيرفته شده كه اين موضوع به نحوي با امر حكومت مرتبط است. مسئله عيد فطر و عيد قربان هم كمابيش همين خصلت را دارد خصوصا عيد فطر؛ در واقع عيد فطر يك مسئله شرعي و ديني عادي نيست. بلكه از مسائل سياسي و حكومتي نيز محسوب مي‌شود. لهذا از مناصب و شؤون ولي‌امر است كه عيد را اعلام كند.

رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه گفتگو متذكر شد: ثبوت رؤيت هلال ماه نزد حاكم و حكم حاكم بر افطار مسلمين از جمله مسائلي است كه در روايات فراوان آمده است و در فقه ما نيز فقهاي عظام به خوبي بدان پرداخته‌اند. در وسايل‌الشيعه، باب شش از ابواب احكام شهر رمضان، خبر صحيح محمدبن‌قيس از امام باقر(ع) آمده است كه مي‌فرمايد كه: «اِذا شَهِد عِند الامامِ شاهدان اَنّهماَ رَوياَْ الهلالَ منذُ ثلاثين يوماً اَمَرَ الامامُ بِافطارِ ذلكَ الْيَوم اِذا كانا شُهَدا قَبل زِوال الشَمْس، اِن شهدا بعد زوال الشمس امر الامامِ بِافطار ذلك اليَوْم و اخّر الصلاهًْ الي الغَد فصلي بهم». امثال اين روايت نشان مي‌دهد كه حكم به برگزاري عيد فطر مربوط به امام مسلمين است. منظور از امام اينجا امام به معناي كلامي آن نيست و لهذا مصداق آن منحصر به امام معصوم نيست.

اگر حاكم، حكم به افطار كرد و عيد فطر را اعلام نمود بر همه مسلمانان و حتي مجتهدين تبعيت از اين حكم واجب است و در عرض حكم حاكم، فرد ديگري نمي‌تواند مبادرت به صدور حكم نمايد

وي در پاسخ به اين پرسش كه در چنين موقعي كه حاكم شرع اعلام عيدفطر مي‌كند، تكليف كساني كه از غير فقه حاكم تقليد مي‌كنند چيست؟ اظهار داشت قبلاً گفتيم موضوع ثبوت رؤيت هلال يك موضوع عرفي و عادي است تقليد بردار نيست اما احكامي كه بر آن مترتب است احكام شرعي است و اگر حاكم شرع حكم به افطار كرد و عيدفطر را اعلام نمود بر همه مسلمانان حتي مجتهدين تبعيت از اين حكم واجب است و در عرض حكم حاكم شرع كس ديگري نمي‌تواند حكم صادر نمايد. به جهت اين‌كه در يك جامعه و نظام، حاكم شرع يكي بيش نيست و وقتي معتقديم كه اسلام ديني است داراي بعد سياسي و پذيرفتيم كه در نظام حكومتي اسلام ولي امر منزلت و شئون خاصي دارد طبعاً بايد به لوازم آن هم تن در دهيم.





احكام حكومتي فراتر از تقليد است اگر حكمي از سوي حاكم شرع صادر شد بر همه بلااستثناء اطاعت آن واجب است

حاكم همان ولي امر بالفعل است. و طبعا «صلاحيت» با «فعليت» متفاوت است. ممكن است مجتهدين متعددي وجود داشته باشند كه از صلاحيت عهده‌داري ولايت امر مسلمين برخوردار باشند اما به محض اين‌كه به طريق مشروع و مقبول كسي ولايت امر مسلمانان را به عهده گرفت كسي در عرض او بالفعل حق ولايت ندارد

حجت الاسلام رشاد درباره مخالفت با حكم حاكم شرع گفت : اگر در عرض حكم حاكم شرع حكم ديگري صادر شود نا امني و هرج و مرج واختلال نظام لازم مي‌آيد، موجب سرگشتگي و تحير مردم مي‌شود و ديگران درباره اسلام و مسلمانان قضاوت نادرستي مي‌كنند، مي‌گويند اين چه ديني است و چه نظام حقوقي و فقهي و چه سيستم حكومتي است كه در يك چنين موضوع مهم و روشني، قادر به حل مسئله نيست و رهبران آن نمي‌توانند به توافق رسند و نظر مشخصي اعلام كنند؟ لهذا دخالت ديگران و ايجاد اختلاف، موجب وهن اسلام و مسلمانهاست. احكام حكومتي فراتر از تقليد است اگر حكمي از سوي حاكم شرع صادر شد بر همه بلااستثناء اطاعت آن واجب است. حتي اگر كسي تشخيص داد كه حاكم در يك حكم يا تشخيص موضوع ـ هر چند براساس فتوايش ـ خطا كرده است. فقط خود او بدون معارضت مي‌تواند به تشخيص خود عمل كند. مثلاً حاكم گفته رؤيت هلال شد و عيد فطر را اعلام داشت و كسي به خطاي حاكم پي برد نمي‌تواند با نظر حاكم مخالفت علني بكند، و نظر اين فرد نمي‌تواند درباره ديگران تسري پيدا كند و ديكران اگر احراز نكنند و علم تحصيل نكنند نمي‌توانند به صورت تقليدي به احراز او ترتيب اثر دهند. در اسلام بسياري از موارد وجود دارد كه تقليدي نيست : اصول دين، ضروري دين، مصرحات و منصوصات، مبادي استنباط، تقليدي نيست و در ضروريات فقهي نيز تقليد معنايي ندارد، به‌طور مثال وجوب صلاه احتياجي به تقليد ندارد، موضوعات عرفيه و علميه نيز جاي تقليد نيست؛ فقط در احكام فرعيه و عمليه و موضوعات مخترعه شرعيه دقيقه كه احتياج به نظر و اجتهاد است بايد تقليد كرد.وي درخصوص اين كه حاكم شرع كيست و آيا هر مجتهدي حاكم شرع است گفت : حاكم همان ولي امر بالفعل است. و طبعا «صلاحيت» با «فعليت» متفاوت است. ممكن است مجتهدين متعددي وجود داشته باشند كه از صلاحيت عهده‌داري ولايت امر مسلمين برخوردار باشند اما به محض اين‌كه به طريق مشروع و مقبول كسي ولايت امر مسلمانان را به عهده گرفت كسي در عرض او بالفعل حق ولايت ندارد. امام حسن(ع) و امام حسين(ع) هر دو امام معصوم هستند، اما تا وقتي كه امام حسن(ع) حضور دارد ولايت تشريعي منحصراً بر عهده ايشان است و امام حسين(ع) هم مانند آحاد امت تابع اوست و بعد از شهادت امام حسن(ع)، امام حسين(ع) عهده‌دار ولايت‌ مي‌شود. شان حاكم شرع و ولايت چيزي است، شان اجتهاد و فقاهت چيزي ديگر. هر يك در جاي خود محترم و عزيزاند. اين لازم است تصريح و تأكيد كنم كه مبادا كسي از اين مطلبي كه عرض شد دچار بدفهمي شود. همه فقهاي ما هر چند عهده‌دار ولايت امر نباشند در امور امت و اسلام نقش و شان عظيمي دارند، مراجع عظام سنگربانان تفكر ديني و ديانت مردم‌اند؛ همواره نگاهبانان و نگاهداران استقلال كشور بوده و هستند و امروز نيز مراجع عظام تقليد ـ متع‌الله المسلمين ببقائهم ـ بالاتفاق پشتيبان نظام ديني و حامي و همراه رهبري‌اند كه محور وحدت ملت و اسطوانه امت است.استاد رشاد، در پاسخ به اين پرسش كه آيا رؤيت هلال در افق يك كشور، براي ديگر كشورها حجت است؟ گفت : رؤيت هلال در افق بلاد متقارب و متحدهًْ المطالع(هم افق) موجب ثبوت حلول ماه براي همه اهالي آن بلاد مي‌باشد اما به دليل كروي بودن زمين رؤيت در يك سرزمين، نمي‌تواند موجب ثبوت در همه سرزمين‌ها (بلاد مختلف المطالع و ناهم‌افق) گردد.