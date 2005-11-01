مجري برنامه " تهران 20 " در حين اجراي برنامه زنده دچار عارضه قلبي شد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، خيرخواه كه يكي از دو مجري برنامه " تهران 20 " به شمار مي رود و همراه علي درستكار به صورت يك شب در ميان اجراي اين برنامه زنده تلويزيوني را به عهده دارد، ديشب به هنگام اجراي برنامه ناگهان دچار حمله قلبي شديد شد و توانايي ادامه برنامه را از دست داد. مسوولين برنامه براي درمان و كمك به او درخواست آمبولانس كردند كه به دليل نبود آمبولانس، خودش به بيمارستان خاتم الانبياء مراجعه كرد.



ناصر خيرخواه در بخش مراقبت هاي ويژه ( CCU ) بيمارستان خاتم الانبيا بستري و تحت مراقبت هاي پزشكي است اما تا كنون هيچ يك از مسوولان صدا و سيما و شبكه تهران " به ملاقات وي نرفته اند. خيرخواه به جز اجراي اين برنامه تهيه كنندگي برنامه راديويي خانه ملت از شبكه سراسري راديو را بر عهده دارد.



لازم به يادآوري است مجموعه برنامه " تهران 20 " هر شب ساعت 20 ( 8 شب ) از شبكه تهران پخش مي شود و ضمن ارايه مطالبي از لابه لاي صفحات روزنامه ها به بيان مسايل و مشكلات اهالي استان و شهر تهران مي پردازد و ضمن آن براي برقراري ارتباط مستقيم با مسووليني كه بايد پاسخگوي نيازها و مشكلات مردم باشند، تماس حاصل مي كنند تا پاسخ آنها را در برنامه خود داشته باشند. دعوت از مسوولين در برنامه بخشي ديگر از اين مجموعه برنامه اطلاع رساني را تشكيل مي دهد.



تلاش خبرنگار ما براي برقراري ارتباط با خيرخواه تا اين لحظه به نتيجه نرسيده است.

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