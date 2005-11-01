رئيس فرهنگسراي اقوام : درصد مطالعه در منطقه ما پائين است / سازمان فرهنگي ، هنري اهميت بيشتري براي روزآمدي كتابخانه هاي تحت پوشش قائل شود

رئيس فرهنگسراي اقوام در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان مطلب فوق افزود : تبديل شدن كتابخانه ها به قرائت خانه به بافت فرهنگي منطقه بستگي دارد. جمعيت زياد خانواده ها و زندگي آپارتمان نشيني در منطقه 17 باعث شده تا عمده مخاطبين كتابخانه فرهنگسراي اقوام دانش آموزان و دانشجوياني باشند كه به دليل عدم داشتن محيط آرام در منزل از كتابخانه استفاده مي كنند.

حسن عباسي ادامه داد: بحث كتاب و مطالعه در مناطقي كه مشكلات معيشتي خانواده ها زياد است در اولويت هاي اصلي جاي نمي گيرد و خود به خود به حاشيه مي رود. علاقمندي به مطالعه كتاب و استفاده از اينترت در مناطق و محلاتي كه مشكلات مالي كمتري دارند به مراتب بيشتر از مناطق ما است .

به گفته رئيس فرهنگسراي اقوام ؛ در شرايطي كه در محدوده ما با اين جمعيت وسيع تنها دو كتابخانه وجود دارد پس طبيعي است اگربخش عمده مخاطبين فقط براي مطالعه از كتابخانه استفاده كنند ضمن اينكه قبول ندارم كه صرفا همه كتابخانه ها به قرائت خانه تبديل شده اند ما در بخش هاي ديگر هم مخاطب داريم اما به دليل همان ازدياد جمعيت در خانواده ها اين بخش بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

عباسي درباره به روز بودن كتابهاي كتابخانه فرهنگسراي تحت مديريت خود گفت : مساله به روز بودن كتابخانه ها به امور كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران بر مي گردد كه معمولا در طول سال يا ما در خواست كتاب مي كنيم و يا آنها كتاب هايي را به ما معرفي مي كنند و تصميم گيرنده بيشتر آنها هستند.

رئيس فرهنگسراي اقوام در پايان گفت وگو با مهر، افزود: من فكر مي كنم هنوز نياز داريم كه كتابها به روز شود و الان سطحي كه وجود دارد در حد ايده آل نيست ، جا دارد كه سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران ، اهميت بيشتري به موضوع به روز كردن كتابها بدهد .