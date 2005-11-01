تمامي پژوهشگران مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور اخراج شده اند

يك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب با اشاره به دليل استعفاي دكتر محمدي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دليل مصوبه شوراي عالي اداراي در خصوص ادغام مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور با معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت جلوي بودجه مستقل اين مركز را گرفت و آخرين تلاش هاي دكتر محمدي هم نتوانست اين بودجه را آزاد كند.

وي اضافه كرد : دكتر محمدي معتقد بود با اين كار جلوي بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي گرفته شده و زمينه فرار مغزها به راحتي فراهم مي شود.

اين منبع آگاه تصريح كرد: بدون هيچ گونه آمادگي به همه اعضاي اين مركز اعلام كردند كه ديگر نيازي به وجود آنها نيست و مهمترين دليل هم نداشتن بودجه است. 12 گروه تخصصي از جمله روابط عمومي، تروما، شبكه علوم دارويي، طب مكمل، ارتباط با صنعت، سيستم پژوهش، ارزيابي پژوهشي، روابط بين الملل و بهداشت روان نيز منحل شده است.

وي افزود: باقيمانده افراد شاغل در مركز هم كه به صورت رسمي و شركتي مشغول بودند بايد تا چند روز آينده اينجا را ترك كنند و تنها 5 يا 6 نفر باقي مي مانند.

اين منبع آگاه تغيير مديران مياني را در هر دولتي عادي توصيف كرد و اظهار داشت: نوع هزينه كردن بودجه در اين مركز با نهادها و وزارتخانه هاي دولتي متفاوت بود و پس از ادغام صورت گرفته پژوهشگران اين مركز جايگاهي در وزارتخانه ندارند و هيچ راهكاري براي اين موضوع ديده نشده است.

وي تأكيد كرد: بيشتر پروژه هاي تحقيقاتي نيمه كاره مانده و هنوز سرنوشت همايش بين المللي علم و دين كه در ادامه همايش كشوري علم و دين كه در ارديبهشت ماه برگزار شده بود، مشخص نيست. همچنين همايش هايي همچون رازي و ارتباطات بين المللي و مسايلي كه تاكنون گردآوري شد بي نتيجه مانده است.