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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۸:۵۷

" پسر بيگانه " مهمان سالن هاي سينما مي شود

استوديوي رولوشن از " نيگل كول " كارگردان فيلمهاي " خيلي شبيه عشق "، " دختران تقويم " و " نجات گريس " دعوت كرد كه پروژه جديد اين شركت تحت عنوان " پسربيگانه " را كليد بزند .

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين اثربراساس يك داستان واقعي ساخته مي شود وشرح حال مادري را روايت مي كند كه تمامي تلاشش را براي برقراري ارتباط با پسرمنزويش درپيش مي گيرد.

" پسر بيگانه " براساس كتاب " پورتيا ايورسون " ساخته مي شود ورويدادهاي زندگي اين زن را درمحوريت دارد .نويسنده دراين كتاب ازمشكلات خود براي برقراري ارتباط با پسرش وازبين بردن ديواري كه بين اووفرزندش وجود دارد سخن مي گويد .

اين كتاب سال آينده روي پيشخوان كتاب فروشي ها قرارمي گيرد ودرحال حاضراز" بروس جوئل رابين " به عنوان فيلمنامه نويس اين اثرياد مي شود.

" ايورسون " براي اين كه بتواند يك رابطه مسالمت آميزرا ميان خود وفرزندش برقراركند به ملاقات يك زن هندي مي رود وروشهاي ارائه شده توسط وي را به كارمي گيرد ورفته رفته ازطريق آموزش واژه ها وكلمات موفق مي شود با فرزندش ارتباط برقراركند .

کد مطلب 247948

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