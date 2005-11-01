  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۲۲:۱۰

در فيلم كازينو رويال

دوئل هركول پوآرو و جيمز باند رقم مي خورد

احتمال حضور " ديويد ساچت " در فيلم جديد از مجموعه آثار " جيمز باند " قوت يافت .

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه شهرتش را وامدارايفاي نقش " هركول پوآرو " در سريال تلوزيوني است، مذاكرات را براي ايفاي نقش در فيلم " كازينو رويال " آغازكرد.

شنيده ها حاكي از اين است كه تهيه كننده هاي اين فيلم تمايل دارند كه ازحضور " ساچت " دريك نقش منفي استفاده كنند، ازهمين رو احتمال دارد كه هنرپيشه نامي سينما و تلويزيون ايفاي نقش " چيفري " را برعهده گيرد . كاراكتر او در اين اثر، مامور شوروي  است كه پولي را كه براي عمليات كمونيستي جمع آوري شده بود گم مي كند و درصدد بدست آوردن پول بر مي آيد.

" پيتر لوري " و " اورسن ولز" هنرپيشگاني بودند كه درگذشته به پيكراين شخصيت جان بخشيدند. از جمله فيلم هاي مطرح " ساچت " مي توان به آثاري چون " قتل كامل " ، " تصميم انحصاري " و " ناتني ها " اشاره  كرد.

کد مطلب 247960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها