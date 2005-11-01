دوئل هركول پوآرو و جيمز باند رقم مي خورد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه شهرتش را وامدارايفاي نقش " هركول پوآرو " در سريال تلوزيوني است، مذاكرات را براي ايفاي نقش در فيلم " كازينو رويال " آغازكرد.
شنيده ها حاكي از اين است كه تهيه كننده هاي اين فيلم تمايل دارند كه ازحضور " ساچت " دريك نقش منفي استفاده كنند، ازهمين رو احتمال دارد كه هنرپيشه نامي سينما و تلويزيون ايفاي نقش " چيفري " را برعهده گيرد . كاراكتر او در اين اثر، مامور شوروي است كه پولي را كه براي عمليات كمونيستي جمع آوري شده بود گم مي كند و درصدد بدست آوردن پول بر مي آيد.
" پيتر لوري " و " اورسن ولز" هنرپيشگاني بودند كه درگذشته به پيكراين شخصيت جان بخشيدند. از جمله فيلم هاي مطرح " ساچت " مي توان به آثاري چون " قتل كامل " ، " تصميم انحصاري " و " ناتني ها " اشاره كرد.
احتمال حضور " ديويد ساچت " در فيلم جديد از مجموعه آثار " جيمز باند " قوت يافت .
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه شهرتش را وامدارايفاي نقش " هركول پوآرو " در سريال تلوزيوني است، مذاكرات را براي ايفاي نقش در فيلم " كازينو رويال " آغازكرد.
نظر شما