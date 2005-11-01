مسئولان كشور تعهدات خود در قبال پروژه قطار شهري را فراموش كردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، غلامرضا بصيري پور در حاشيه يكصد و چهارمين نشست علني شوراي اسلامي شهر مشهد افزود: عدم توجه مسئولان به پروژه قطار شهري مشهد باعث شده تا اين پروژه با مشكلات مالي و تامين نشدن به موقع واگن ها رو به رو شود.

وي ، گفت : وزراي كشور، صنايع و معادن ، مديريت و برنامه ريزي، سازمان شهرداري ها در دولت وقت از مراحل اجراي پروژه قطار شهري بازديد كردند اما تعهدات خود را عملي نكردند.

بصيري پور ، افزود: به عنوان مثال مدير كل حمل و نقل سازمان شهرداري ها قول داده بود تا پايان سال گذشته واگن هاي خط يك قطار شهري مشهد را تامين كند.

بصيري پور تصريح كرد: برخي از وزرا از انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي خبر داده بودند اما تاكنون هيچ يك از تعهدات آنان به مرحله نهايي نرسيده است.

نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت : اين در حالي است كه پروژه قطار شهري مشهد جزء پروژه هاي ويژه نهاد رياست جمهوري انتخاب شده كه اين گونه مورد بي مهري قرار گرفته است .

وي افزود: با اين حال متعتقدم مسوولان استاني براي پروژه قطار شهري مشهد كم كاري نكردند. ولي نگران آينده اين پروژه بوده و خواستار توجه رياست جمهوري هستند.

شايان ذكر است، تاكنون يك هزار و 550 ميليارد ريال از محل اعتبارات دولتي و درآمدهاي شهرداري مشهد براي پروژه قطار شهري مشهد هزينه شده است.

پروژه قطار شهري مشهد 5/19 كيلومتر طول داشته و 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.