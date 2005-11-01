نشست "گفتگوي اسلام و مسيحيت" در تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، اين پنجمين نشست گفتگوي ديني ميان انديشمندان اسلامي و مسيحي است كه مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كليساي كاتوليك واتيكان عهده دار برگزاري آن هستند.

در اين نشست انديشمندان مسلمان و مسيحي كاتوليك پيرامون موضوعات تصوير انسان از ديدگاه اسلام و مسيحيت كاتوليك، كرامت شخصي انسان در آغاز خلقت، كرامت شخصي انسان در طول حيات و كرامت شخصي انسان به هنگام مرگ به گفتگو مي پردازند.

سخنرانان ايراني شركت كننده در اين كنفرانس حجت الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، آيت الله جناتي، آيت الله تسخيري ، آيت الله عميد زنجاني و حجت الاسلام والمسلمين رشاد و سخنرانان كليساي كاتوليك واتيكان دكتر "لوك جورمالي "، پروفسور "لوئيزا دي پيترو" ، پدر آني بال لوپس" و اسقف "وايلم ايجك" هستند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هيئت واتيكاني به سرپرستي اسقف اعظم "مايكل فيتز جرالد" رييس شوراي پاپي گفتگوي اديان واتيكان و با همراهي اسقف اعظم "پير لوئيچي چلاتا"، دبير گفتگوي اديان واتيكان و مونسينيور "خالد عكاشه" رييس بخش اسلام واتيكان به تهران خواهند آمد و سخنرانان نيز از كشورهاي انگليس، ايتاليا، برزيل و هلند هستند.

مراسم گشايش اين نشست كه دو روز به طول مي انجامد، روز23 آبان ماه در تهران برگزار مي شود و به دنبال آن جلسات علمي و ارائه مقالات در دو نوبت صبح و عصر در همين روز و روز 24 آبان تشكيل خواهند شد.