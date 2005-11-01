اردن : اظهارات رئيس جمهوري ايران با طرح صلح اعراب مغايرت دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مروان المعشر معاون نخست وزير اردن درحمايت از رژيم صهيونيستي اظهارات احمدي نژاد را مغاير با طرح صلح اعراب دانست.



معشر امروز گفت : اظهارات اخير محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران درباره محو اسرائيل از نقشه با طرح صلح اعراب كه بر تشكيل دولت فلسطين در كنار دولت اسرائيل تصريح مي كند، مغايرت دارد.



اين مقام اردني افزود: همه كشورهاي عربي درباره طرح صلح اعراب با اسرائيل توافق نظر دارند و شروط آن در ضرورت تلاش براي پايان اشغالگري اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي و تشكيل دولت فلسطين در مناطق اشغالي و نوارغزه و ايجاد راه حلي مبتني بر اساس تشكيل دو دولت يكي دولت فلسطين و ديگري دولت اسرائيل روشن است و بر روي اين موضوع از زمان هاي طولاني توافق حاصل شده است.



معشر گفت : اظهارات اخير احمدي نژاد با اين طرح در تعارض است.



معاون نخست وزير اردن افزود: ما به اظهارات عاطفي كه احساسات و عواطف مردم را مخاطب قرار دهد و منجر به پيشبرد روند صلح نشود، نياز نداريم.



شايان ذكر است اردن نيز پس از مصر پيمان سازش با رژيم صهيونيستي را در سال 1994 امضا كرد.



گفتني است رئيس جمهور كشورمان اخيرا در اظهاراتي در همايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي و سياست هاي تروريستي اين رژيم ، تاكيد كرد در صورتي كه فلسطينيان همچنان به مقاومت خود برضد اشغالگران ادامه دهند رژيم صهيونيستي از نقشه جهان محو خواهد شد كه اين اظهارات به مذاق طرفداران رژيم صهيونيستي در آمريكا و اروپا خوش نيامد و آنها در حمايت آشكار از رژيم اسرائيل، اظهارات احمدي نژاد را محكوم كردند.

