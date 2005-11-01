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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۰۱

سخنگوي باشگاه ابومسلم درگفتگو با "مهر":

فردوسي پور عادل نيست // ابومسلم و مردم خراسان از يكسونگري برنامه نود به ستوه آمده اند // كارشناس داوري برنامه نود قانون نيوتن را زيرسئوال برد

سخنگوي باشگاه ابومسلم ضمن انتقاد نسبت به نوع نگاه و اظهارنظر كارشناسان برنامه تلويزيوني نود نسبت به اين باشگاه گفت: اين برنامه تاكنون كمتر توجه لازم را به تيم ابومسلم و مردم خراسان داشته و همواره درحق اين تيم اجحاف شده است.

سيد مجتبي علوي سخنگوي باشگاه ابومسلم مشهد با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: آقاي فردوسي پورتاكنون نسبت به باشگاه ابومسلم به گونه اي برخورد كرده اند كه اينگونه تداعي مي شود اين باشگاه در زمره تيمهاي ليگ برتري نيست و اين در حالي است كه همواره تيمهايي نظيرفولاد يا شهيد قندي مورد عنايت ويژه جناب فردوسي پور قراردارند وهمانطور كه درآخرين برنامه نود همگان شاهد بودند، چگونه صحنه اي كه آقاي قهرماني بسود تيم فولاد اعلام پنالتي كردند را بارها پخش كردند وتلاش داشتند درستي اين صحنه را مشخص كنند. 

علوي افزود: تاكنون تمام دقايقي كه از ابتداي آغاز برنامه نود ازتيم ابومسلم پخش شده، به اندازه يك برنامه هايي كه ازفولاد يا شهيد قندي پخش شده نبوده است وهمواره دراين برنامه درحق تيم ابومسلم اجحاف شده است.
وي درخصوص صحنه گل تيم سپاهان و اظهارنظر كارشناس داوري اين برنامه گفت: كارشناس برنامه اعتقاد داشتند بازيكن ابومسلم درهنگام زدن ضربه داخل دروازه بوده وگل سپاهان كاملا صحيح است. من تعجب مي كنم چطورممكن است كسي توپ را از داخل دروازه به تير بزند وبعد توپ به بيرون برود. كارشناس داوري نود با اظهارنظري كه درمورد اين صحنه داشتند قانون نيوتن را زيرسئوال بردند. 

سخنگوي باشگاه ابومسلم تصريح كرد: ابومسلم اين روزها درشرايط بحراني قراردارد، ولي هيچ تماسي با مديرعامل يا كادرفني اين تيم براي بررسي دلايل نتايج ضعيف ابومسلم انجام نمي شود، درحاليكه بارها شاهد بوديم كه با مديران باشگاههاي شهيد قندي يا برق شيراز ارتباط تلفني برقرارشده و دلايل نتايج آنها مورد مورد كنكاش قرارگرفته است.
وي درپايان گفت: تلويزيون بعنوان يك رسانه ملي و برنامه نود بعنوان يك برنامه پرطرفدار بايد نسبت به تمامي تيمها نگاه بي طرفانه ومنصفانه اي داشته باشند وبه جاي پخش صحنه هاي جنجالي به دنبال راهكارهايي براي پيشرفت تيمها باشد.

کد مطلب 247990

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