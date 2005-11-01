جوسازي عليه احمدي نژاد از تحقق سرنوشت محتوم اسراييل غاصب جلوگيري نمي كند// 13 آبان پاسخ دسيسه‌ هاي جهاني عليه انقلاب بود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، محمد نبي حبيبي در پايان نشست دبيران اين حزب با اشاره به اينكه 13 آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني است اظهار داشت : ملت ما خاطره تلخ تبعيد حضرت امام (ره) در سال 43 را به جرم دفاع از دين شرف و استقلال كشور و مبارزه با سلطه كاپيتولاسيون آمريكا و رويداد ننگين به گلوله بستن دانش آموزان بيگناه در سال 57 توسط مزدوران شاه و البته آمريكا را فراموش نمي ‌كند.

وي افزود: تسخير لانه جاسوسي در روز 13 آبان پاسخ به توطئه ‌ها و دسيسه‌ هاي جهاني عليه انقلاب اسلامي بود و اين به عنوان يك برگ زرين در تاريخ ما ثبت است، به طوري كه امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي آن را انقلاب دوم دانسته و از اين حركت ارزشمند دفاع و حمايت كردند و در تسخير لانه جاسوسي دو توطئه خنثي شد، اول توطئه سازش با آمريكا كه برخي از افراد در داخل كشوردر سر مي ‌پروراندند، دوم اقداماتي كه براي براندازي نظام در محل جاسوسخانه‌ آمريكا در شكل‌ گيري بود.

حبيبي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: چرا سران آمريكا و انگليس و برخي كشورهاي همراه آنان در برابر يك اظهارنظر رييس جمهور ايران اينطور هراسناك و عصباني به موضع‌ گيري هاي تند و مغاير با تمام موازين دموكراسي و آزادي بيان و مباني حقوقي بين ‌المللي روي آورده‌ اند؟

وي دليل آنرا نگراني آنها از شكست برنامه‌ هاي سازش با رژيم صهيونيستي دانست كه سران آمريكا و برخي همدستانش مي ‌خواهند به زور به سران كشورهاي خاورميانه تحميل كنند و نيز وضعيت تزلزل دولت غاصب صهيونسيتي كه بر اثر يك اظهار موضع اينگونه حاميانش نگراني نشان داده‌اند.

حبيبي افزود: همچنين نگراني آنها از روحيه يافتن مبارزان انتفاضه و ملت مظلوم فلسطين بود كه حمايت ملت‌هاي مسلمان و آزاد يخواهان جهان را به همراه آورد.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي تصريح كرد: تشكيل رژيم صهيونيستي مبناي حقوقي ندارد رژيم غاصبي است متمرد از مقررات و كنوانسيون‌ها و قوانين بين‌المللي كه به هيچ يك از قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد عمل نكرده است و سرزمين‌هاي كشورهاي همسايه را هم اشغال كرده است.

وي ادامه داد: اسراييل مظهر اصلي تروريسم دولتي است كه با عمد و اعلام قبلي انسان‌ها را ترور مي ‌كند.

روحاني جليل القدري مانند شهيد شيخ احمد ياسين را با بالگرد دولتي و بيرحمانه ‌ترين وضع ترور مي نمايد، خانه‌هاي مردم مظلوم فلسطين را بر سر ساكنانش تخريب مي ‌نمايد، مزارع و باغات مردم را به آتش مي ‌كشد، زن و مرد پير و كودك فلسطيني را قتل عام مي ‌نمايد و تانك‌ ها و هواپيماهايش هر روز تعداد زيادي از انسان‌هاي بيگناه و غير نظامي و اطفال بيگناه را مي ‌كشد و زخمي ميي سازد.

وي گفت: ما معتقديم رژيم صهيونيستي كه 5 ميليون انسان را از سرزمين‌ خود آواره كرده است هر روز به كشتار مردم بيگناه در سرزمين‌هاي اشغالي با بمب و موشك مي ‌پردازد و حقوق بشر را در اعلا درجه خود نقض مي‌كند نمي تواند يك رژيم مشروع و قانوني باشد. تلاشهاي غرب براي مشروعيت بخشي به آن طي 50 سال گذشته بي ‌نتيجه بوده است.

حبيبي افزود: ما معتقديم رژيم غاصب صهيونيستي سرانجام بر اثر فشار افكار عمومي جهان و مبارزات بر حق مردم فلسطين سرنگون مي ‌شود و بيش از آن نمي توان چنين رژيمي را با تكيه بر سر نيزه ارتش ‌هاي غربي حفظ كرد و جوسازي عليه رييس جمهور ايران نيز نمي ‌تواند از تحقق سرنوشت محتوم اين رژيم غاصب جلوگيري كند.

دبيركل حزب‌ موتلفه اسلامي در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به موضع شجاعانه آيت ‌الله سيستاني مبني بر تعيين جدول زماني خروج اشغالگران از عراق گفت: اشغالگران بايد بدانند وجود آنها منشا تشديد خشونت و استمرار تروريسم و كشتار بيرحمانه مردم بيگناه عراق است. آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها بايد به نصيحت حكيمانه آيت‌ الله سيستاني گوش دهند والا تظاهرات ميليوني ملت عراق آنها را مجبور به ترك اين كشور خواهد كرد.

حبيبي در پايان گفت: دولت‌هاي غربي از همگرايي با آمريكا و اسراييل در منطقه خيري نخواهند ديد.