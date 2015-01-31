ارتقای سطح علمی وظیفه آموزش و پرورش است/مدارس برنامه ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: خوشبختانه امسال توانستیم بیش از ۱۰۰ درصد دانش آموزان پایه اول خوزستان را تحت پوشش دوره پیش دبستانی قرار دهیم که در حال حاضر ۶۵ هزار نوآموز داریم.

وی افزود: به منظور بهره مندی از بستر حمایتی برای جبران کمبود نیروی انسانی تاکنون ۴۰۰ معلم جدید جوان و پر انرژی را وارد آموزش پرورش کرده و معلمان جوان با مدرک مرتبط را جایگزین کرده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ارتقاب رتبه کنکور خوزستان از ۲۷ به ۲۵، عنوان کرد: اگر زیرساخت ها در بخش پیش دبستانی را ترمیم کنیم و به خوبی به آن بپردازیم، قطعا مشکلات کنکور نیز حل می شود. ارزیابی آموزش و پرورش از خوزستان نباید آماری بلکه باید فرهنگی و تاریخی باشد.

تقی زاده تصریح کرد: تدوین برنامه های آموزشی معمولا باید از مدرسه شروع شده و هر مدرسه باید برای خودش یک برنامه داشته باشد که توسط مدیر و با مشارکت معلم و خانواده دانش آموزان تدوین شود.

طرح یک شیفته شدن مدارس مستلزم فضای فیزیکی مناسب است

وی بیان کرد: ارتقای سطح ظرفیت های علمی و مدیریتی وظیفه آموزش و پرورش است. در سال آینده هشت هزار و ۸۰۰ مدرسه استان باید هر کدام یک برنامه خاص برای خود تدوین کرده و به ما ارائه دهند. در حقیقت برنامه هر مدرسه باید با توجه به توانمندی ها و نقاط ضعف خودش تدوین شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: موافق یک شیفته بودن مدارس نیستم چون باید در گام اول کلاس های خود را متراکم کرده و آمار آنها را بالا ببریم که این مسئله از نظر آموزشی پذیرفته نیست. ضمن اینکه باید از فضای فیزیکی نهایت استفاده را بکنیم. البته اگر تراکم دانش آموزان خوب بوده و از نظر فضای فیزیکی مشکلی نداشته باشیم قطعا طرح یک شیفته بودن مدارس را اجرا می کنیم.

تقی زاده یادآور شد: نظم و آرامش موجود در دستگاه، برنامه ریزی لازم، درگیر کردن ذهن مردم و مسئولان با مسائل و مشکلات را به عنوان محورهای اصلی برای آموزش و پرورش خوزستان در نظر گرفته ایم.