كودكان مشهدي جشن روزه برگزار كردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد ، واحد پيش دبستاني و شكوفه هاي مهد آموزش فرهنگسراي غدير مشهد ، براي دومين سال پياپي و با هماهنگي خانواده هاي كودكان چهار تا شش ساله اين مهد ، جشن روزه كله گنجشكي را با هدف اشاعه آداب ديني و تشويق كودكان ميهمان خدا در ماه نزول رحمت برگزار كرد .

اين گزارش مي افزايد : به منظور ترويج و نهادينه سازي فرهنگ قناعت و ساده زيستي ، سفره افطار نيمروزه اين مراسم ساده چيده شده بود و به گفته زهره حسين زاده و مژده سادات رضوي مربيان كودكان مهد غدير هزينه افطار ظهر كودكان را خود خانواده هاي آنان همياري كرده بودند .