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۱۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

كودكان مشهدي جشن روزه برگزار كردند

كودكان پيش دبستاني فرهنگسراي غدير مشهد ، سحر يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان را بيدار شده و ظهر همان روز پس از خواندن نماز جماعت ظهر و عصر ، در جشن ويژه اي روزه كله گنجشكي خود را افطار كردند .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد ، واحد پيش دبستاني و شكوفه هاي مهد آموزش فرهنگسراي غدير مشهد ، براي دومين سال پياپي و با هماهنگي خانواده هاي كودكان چهار تا شش ساله اين مهد ، جشن روزه كله گنجشكي را با هدف اشاعه آداب ديني و تشويق كودكان ميهمان خدا در ماه نزول رحمت برگزار كرد .

 

اين گزارش مي افزايد : به منظور ترويج  و نهادينه سازي فرهنگ قناعت و ساده زيستي  ، سفره افطار  نيمروزه اين مراسم  ساده چيده شده بود  و به  گفته زهره حسين زاده و مژده سادات  رضوي مربيان كودكان مهد غدير هزينه افطار ظهر كودكان را خود خانواده هاي آنان همياري كرده بودند .

 

شايان ذكر است ، پس از افطار كودكان دعاي شكر خواندند و مهر و تسبيح گلي سفالين ساخته شده به دست خودشان را در بسته جانماز ويژه اي تحويل گرفتند .

 

 

 

 

کد مطلب 247999

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