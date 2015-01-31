علت برکناری مدیر اداره کتاب/ تغییر با نظر وزیر ارشاد انجام شد

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به سئوالی درباره علت برکناری علی شجاعی صائین از مدیریت دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی این وزارتخانه، ضمن بیان اینکه من در جریان این تغییر بوده‌ام، گفت: تغییر و تحولات امری طبیعی است و در هر سازمان، نهاد و دستگاهی صورت می‌گیرد و هدف از آنها هم معمولاً ایجاد هماهنگی بیشتر و تقویت بخش مربوطه و ایجاد همگرایی بیشتر با مجموعه است.

وی افزود: به هر حال یک مدیر مافوق تشخیص می‌دهد که برای ساماندهی امور و پیشرفت بهتر کارها و جدی‌تر شدن فعالیت‌های زیرمجموعه خود، جابجایی‌هایی را انجام دهد تا به نوعی از هماهنگی در مجموعه تحت امر خود برسد که هدف از این کار هم ساماندهی امور است.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: در خصوص تغییر مدیر اداره کتاب هم، مسئله خاصی نبوده است و یک امر معمول و عادی است که همانطور که گفتیم در هر سازمان و نهادی صورت می‌گیرد. قطعا از آقای شجاعی صائین هم با توجه به تجارب خوبی که دارد، در جای دیگری استفاده خواهد شد؛ ضمن اینکه آقای امیرزاده فعلاً به عنوان سرپرست در اداره کتاب فعالیت خواهد کرد.

نوش‌آبادی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد اینکه ممکن است این تغییر به خاطر اختلاف نظر شجاعی صائین با صالحی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) و اظهارات شجاعی در خصوص کتاب «منِ این نسل» نوشته محمدرضا اسدزاده که سردبیر خبرگزاری کتاب وابسته به این معاونت هم هست، باشد؟ گفت: اینها گمانه‌زنی‌هایی که در عرصه رسانه وجود دارد ولی این تحولات ارتباط چندانی با این بحث‌ها ندارد چون قرار نیست به صرف یک اظهارنظر، اتفاقی بیفتد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: این یک تدبیر و چاره‌اندیشی برای رسیدگی به انتظارات انباشته و مطالبات انبوه کاربران حوزه کتاب و پاسخ دادن بهتر به آنهاست. با این هدف که با دقت بیشتری کارها انجام گیرد و ما کمتر شاهد ناهماهنگی باشیم. لذا این مساله (تغییر مدیر اداره کتاب) ربطی به آن قصه (اظهارات شجاعی صاعی درباره کتاب منِ این نسل) ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد: البته وقتی تغییری صورت می‌گیرد، طبیعی است چنین گمانه‌زنی‌هایی هم به وجود آید.

نوش‌آبادی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا برکناری مدیر اداره کتاب با نظر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است؟ گفت: هر تغییر و تحولی در سطح مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اطلاع و هماهنگی ایشان (وزیر ارشاد) انجام می‌گیرد و برای جابجایی مدیران ستادی، مقام مسئول، وزیر را در جریان می‌گذارد.