۱۸۶ برنامه در ایام دهه فجر توسط نیروهای مسلح استان ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار علی دولتی تصریح کرد: امسال برنامه ریزی برنامه های نیروهای مسلح استان در دهه مبارک فجر برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی ۱۸۶ برنامه برای این ایام گفت: ۵۳ برنامه توسط نیروی انتظامی، ۳۰ برنامه توسط مرزبانی استان و ۱۰۳ برنامه توسط سپاه پاسداران برنامه ریزی شده و در ایام دهه فجر انقلاب اجرا می شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مهمترین برنامه های نیروی انتظامی در ایام دهه فجر علاوه بر تامین نظم و امنیت راهپیمایی ۲۲ بهمن بهره برداری از چندین پروژه عمرانی است.

رئیس کمیته نیروهای مسلح استان ایلام در دهه فجر گفت: بهره برداری از ۳۶ واحد مسکونی در شهرستان مهران، بهره برداری از مجتمع ورزشی چند منظوره ستاد استان و افتتاح پاسگاه انتظامی محسن آباد پروژه هایی هستند که در این ایام افتتاح خواهند شد.

سردار دولتی آخرین برنامه نیروهای مسلح استان در سی وششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را برنامه ریزی برای حضور با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی به همراه سایر نیروهای نظامی استان علاوه بر شرکت حداکثری در این راهپیمایی برنامه ریزی لازم را برای تامین امنیت و نظم ترافیکی این مراسم تدارک دیده است.