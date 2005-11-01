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۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

آيت الله امامي كاشاني در گفتگو با "مهر" :

ميزان فطريه 750 تومان براي هر نفر است

ميزان فطريه 750 تومان براي هر نفر است

آيت الله امامي كاشاني با اشاره به اين كه ميزان فطريه بر اساس قوت غالب تعيين مي شود، گفت : از آنجا كه قوت غالب مردم نان است ، سه كيلو گندم، معادل 750 تومان به عنوان فطريه براي هر نفر تعيين شده است .

آيت الله محمد امامي كاشاني در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" افزود : البته بايد توجه داشت مستحب است كساني كه قوت غالبشان غير از نان، مثلا برنج است مي بايست معادل سه كيلو از آنرا محاسبه و به عنوان فطريه در نظر بگيرند .

وي در مورد زمان پرداخت فطريه گفت : واجب است شب عيد، فطريه از مال جدا شده و قبل از نماز پرداخت شود، چنانچه تا پيش از نماز، مستحق واقعي شناسايي نشد، اين مبلغ بايد جداي از مال نگهداري و در زمان مناسب پرداخت شود .

آيت الله كاشاني در مورد چگونگي پرداخت زكات فطره گفت : بايد توجه داشت كه زكات غير سيد، به سيد تعلق نمي گيرد، در واقع غير سيد تنها به سيد مي تواند فطريه بدهد، در مقابل سيد مي تواند به غير سيد و سيد زكات فطره بدهد.

وي ملاك اين تشخيص، يعني سيد بودن و يا نبودن را فردي اعلام كرد كه زكات را پرداخت مي كند .

کد مطلب 248001

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