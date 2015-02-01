۵۹۸میلیارد ریال تسهیلات مقاوم سازی در رفسنجان جذب شد

حمیدرضا حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد مسکن خدمتگذاری برای مردم و بازوی توانمندی برای دولت است که عمده فعالیتش خدمت رسانی به مناطق روستایی است.

وی با برشمردن فعالیت ها این سازمان افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی، تهیه طرح هادی روستا، اجرای طرح های هادی روستایی، واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات مسکن مهر در شهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، واگذاری زمین در مناطق روستایی برای ساخت مسکن و صدور اسناد مالکیت روستایی از جمله این فعالیتها است.

این مسئول عنوان کرد: در سال ۹۱ تعداد یک هزار و ۸۸ نفر متقاضیان پرداخت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد ۶۸۶ نفر با جذب اعتبار بیش از ۶۵ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال شروع به کار ساخت وساز کرده اند.

حدادزاده از همکاری بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات شامل بانک های مسکن، تجارت، ملی، سپه، کشاورزی قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات شد و در ادامه گفت: سقف ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان در سال قبل ۱۲۵ میلیون ریال برای هر فقره تسهیلات بوده که در آینده نزدیک این اعتبار به ۱۵۰میلیون ریال افزایش خواهد یافت ضمن اینکه سود باز پرداخت تسهیلات چهار درصد دوره مشارکت ساخت و ساز ۱۸ ماه ودوره باز پرداخت ۱۳ ساله است.

وجود ۶ دفتر فنی مهندسی در رفسنجان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رفسنجان از فعالیت و راه اندازی شش دفتر خدمات فنی مهندسی در سطح شهرستان خبر داد و ابراز داشت: نقشه ها بر اساس الگوی معماری و مطالعات انجام شده توسط مشاور با توجه به مباحث اقلیمی شهرستان و محاسبات سازه ای را طبق آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان انجام می دهند.

حدادزاده افزود: تعداد ۱۲۰ نفر ناظر فنی روستایی که از فارق التحصیلان رشته های معماری و عمران بوده و توسط بنیاد مسکن در آزمون های مربوطه شرکت کرده اند و با طی دوره ها و کلاس های آموزشی موفق به دریافت پروانه اشتغال نظام فنی روستایی شده اند امر نظارت بر ساخت ساز واحدها را انجام می دهند.

وی تصریح کرد: دفاتر خدمات فنی و مهندسی با استفاده از نظرات و پیشهادات متقاضیان کار طراحی معماری نقشه ها را انجام می دهند و کار ساخت و ساز واحد مسکونی توسط خود متقاضی و با انتخاب پیمانکار توسط خود شان اجرا می شود.

به گفته وی مهندسین ناظر، نظارت بر کیفیت اجرای کار را برعهده دارند که ساخت واحد های مسکونی مطابق با ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان انجام شود و طی چهار مرحله آزاد سازی اقساط انجام می شود.

حدادزاده در تشریح مزایای طرح مقاوم سازی روستایی گفت: ترویج فرهنگ ساخت مسکن مقاوم، استفاده از تسهیلات بانکی با سود کم، اشتغال جوانان روستایی در امر ساخت ساز، اشتغال فازغ التحصیلان رشته های معماری وعمران در امر نظارت و بحث مقاوم سازی مسکن در روستاها برای جلوگیری از بروز خسارت جانی و مالی در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله از مزایای این طرح است.

وی اظهار کرد: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در اولویت هستند و در زمان ابلاغ اعتبارات بدون نوبت به آنها تسهیلات مسکن روستایی پرداخت می شود.

۱۸ روستا در رفسنجان فاقد طرح هادی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رفسنجان در ادامه خبر داد: عمده فعالیت بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی، تهیه و اجرای طرح هادی در روستا است که در حال حاضر تعداد ۱۸ روستا در سطح شهرستان با جمعیت ۲۰ تا ۵۰ خانوار جمعیت فاقد طرح هادی هستند.

حدادزاده با بیان اینکه امسال تهیه طرح های هادی در این روستاها در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: از فرمانداری و نماینده مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبارات بیشتری برای این طرح ها اختصاص دهند.

وی مزایای طرح هادی را مبنای صدور پروانه ساختمانی و سایر فعالیتهای دستگاهای اجرایی در روستاها برشمرد و یادآور شد: اگر روستایی طرح هادی نداشته باشد و زیر۲۰ خانوار جمعیت داشته باشد از طرف بنیاد مسکن تعیین محدوده می شود و بر اساس ضوابط خاص مجوز صدور پروانه ساختمان صادر می شود.

حدادزاده با اشاره به اینکه اجرای طرح هادی روستایی منوط به اختصاص اعتبارات دولتی است، اظهار داشت: سازکاری را فراهم کرده ایم که با مشارکت مردم و دهیاری و دولت طرح هادی در روستاها اجرا شود.

جذب ۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در رفسنجان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رفسنجان تصریح کرد: در سال گذشته بیش از هشت میلیارد و ۱۵۸ میلیون ریال برای اجرای طرح هادی در ۹ روستای شهرستان رفسنجان از محل اعتبارات ملی جذب شده است.

حدادزاده افزود: این روستاها شامل ناصریه، شهرک عباس آباد امین، اسماعیل آباد، جواد الهیه، باقر آباد، لاهیجان، جهان آباد نوق، محمد آباد هراتی و جعفر آباد است که مراحل اجرای طرح هادی در آنها به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۴ روستای بالای ۵۰ خانوار در رفسنجان وجود دارد که طرح هادی در آنها اجرا نشده است که از این تعداد ۳۱ روستا بالای ۱۰۰ خانوار و ۳۳ روستا بین ۵۰ تا ۱۰ خانوار هستند که باید در کمیته برنامه ریزی شهرستان اعتبار لازم برای اجرای طرح هادی در این روستاها اختصاص یابد.

حدادزاده اضافه کرد: در سال ۹۲ در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای ۹ روستا از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته که شامل روستاهای تقی آباد کشکوییه، کوثریز، دقوق اباد، لاهیجان، دره جوز، احمدیه نوق، هرمزآباد، علی آباد سادات و همت آباد بخش فرودس است.