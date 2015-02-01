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۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

فیلم/ موشک‌های آینده هنگام فرود منفجر نمی‌شوند

فیلم/ موشک‌های آینده هنگام فرود منفجر نمی‌شوند

شرکت اسپیس ایکس از طرح جدیدی خبر داده که می تواند نسل جدیدی از پرتاب و فرود موشک ها را رقم بزند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اسپیس ایکس، یکی از شرکت های فضایی است که به انجام کارهای متفاوت در عرصه فضایی شناخته می شود.

این شرکت در ساخت و تولید راکت، کاوشگرهای بدون سرنشین یا خودروهای برقی متفاوت و ... مشهور است. اسپیس ایکس به دنبال راهکار جدیدی است تا بتواند موشک هایی که ماموریت خود را انجام داده اند را بدون هیچ گونه انفجاری روی زمین فرود آورد تا شرکت های فضایی بتوانند دوباره از آنها استفاده کنند.

چندی پیش نیز اسپیس ایکس، موشک فالکون V1.1  9 که حامل تجهیزات لازم برای فضانوردان ایستگاه بین الملل فضایی بود را با چنین روشی فرود آورد اما متاسفانه این موشک در هنگام فرود با مشکل مواجه شد تا ماموریت فالکون با انفجار به پایان برسد. اما شرکت اسپیس ایکس ویدئوی پیش فرضی را منتشر کرده که نشان از طرح اولیه این شرکت برای آغاز چنین پروژه ای دارد.

کد مطلب 2480041

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