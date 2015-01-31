۳۸۰ عنوان ویژه برنامه دهه فجر توسط سپاه در شاهرود اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید دامغانی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری خود به مناسبت ایام الله دهه فجر در جمع اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت این ایام، تصریح کرد: فضا سازی شهری در ۴۰۰ رده مقاومت، برگزاری ۷۵نشست با موضوع بصیرت و روشنگری، سرکشی از خانواده های شهیدان از جمله برنامه های سپاه ناحیه شاهرود برای دهه فجر است.

وی افزود: همچنین در این روزها، برپایی نمایشگاه های هنری در قالب عکاسی، نقاشی و گرافیک، زنگ انقلاب در ۱۲۰ رده مقاومت دانش آموزی و ۶۰۰ نشست حلقه صالحین با موضوع انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

افتتاح ۵ پروژه ورزشی عمرانی در شاهرود/اجرای بیمارستان صحرایی در منطقه زمان آباد بیارجمند

این مقام مسئول با اشاره به افتتاح برخی پروژه های عمرانی در شهرستان شاهرود، اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر پنج پروژه ورزشی عمرانی در شهرهای شاهرود، بسطام، کلاته خیج و میامی، از محل اعتبارات سپاه، همیاری و کمک های نهادهای اجرایی شهرستان، افتتاح خواهند شد.

دامغانی خاطرنشان کرد: اجرای بیمارستان صحرایی در منطقه زمان آباد بیارجمند نیز از جمله طرح های سپاه ناحیه با همکاری بسیج مقاومت و دانشگاه علوم پزشکی است که از بیست و پنجم بهمن ماه سالجاری کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر طرح های عمرانی فوق، آئین رژه موتوری، مسابقات ورزشی در بسیاری از رشته ها و غبار روبی مزار مطهر شهدا آغاز گر برنامه های دهه فجر امسال است.

انقلاب ایران تاثیرگذاری دین در جامعه جهانی را ملموس تر کرد

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود، در تبیین شخصیت حضرت امام(ره) در جریان انقلاب، ابراز داشت: امام خمینی(ره) همه خصوصیات یک انسان رویایی و دور از دسترس را دارا بودند و با کلام نافذشان باعث شدند تا انقلاب به دست مردم به پیروزی برسد.

دامغانی خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی روح عزت و اقتدار در جامعه ما زنده شد و همچنین با وقوع انقلاب اسلامی، پیوندی مجدد بین دین و سیاست منعقد شد.

وی ادامه داد: طی سالیان سال همه دانشمندان و صاحبنظران در حوزه سیاست، جایگاهی برای دین در حکومت قائل نبودند اما با انقلاب اسلامی ایران همه معادلات عوض شد و روند بازگشت دیدگاه ها و تاثیرگذاری دین در جامعه جهانی ملموس تر شد.

امنیت به مثابه یکی از برکات انقلاب اسلامی

این مسئول، با اشاره به برکات انقلاب اسلامی، تصریح کرد: نهضت اسلامی با رهبری امام خمینی (ره)، به حکومت اسلامی تبدیل شد.

دامغانی با تاکید بر امنیت به مثابه یکی از برکات انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امروزه ملت بزرگوار ایران در یکی از نا امن تری نقاط دنیا با اقتدار زندگی می کند.

وی افزود: امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروزه مدیون خون شهدا، تفکر انقلابی حاکم بر جامعه و روح قدسی امام راحل است.

ولایت فقیه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه شاهرود نیز در این نشست خبری، با تاکید بر نقش امام خمینی(ره) در جریان انقلاب اسلامی، گفت: امام راحل در مسیر فکری، روحی و نیازهای مردم قرار داشت و برای افکار، عواطف و خواست های مردم ارزش قائل بود.

حجت الاسلام علی شریفی، با اشاره به ولایت فقیه به مثابه یکی از ستون های انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ولی فقیه مجری احکام الهی است و انقلاب اسلامی با شکوهمند ما نیز بر محوریت ولایت فقیه استوار شد.

وی افزود: همانطور که امام راحل فرمودند ما انقلاب را از وحی گرفته ایم این امر به آن معناست که حاکمیت مطلق از آن خداوند است و ولی فقیه مجری احکام خداوند بر روی زمین است.

بسیج و سپاه یکی از ستون های انقلاب هستند

این مقام مسئول در تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بسیج و سپاه، ابراز داشت: امروزه حضور همگانی در تمام عرصه های انقلاب یکی از دستاورد های انقلاب اسلامی است لیکن بسیج و سپاه یکی از ستون های انقلاب هستند.

شریفی، خاطرنشان کرد: سپاه مدافع ارزش های انقلاب اسلامی در همه جای دنیا است و در اصل فلسفه وجودی و تشکیلاتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران نیز همین حمایت از انقلاب های اسلامی در همه نقاط دنیا است.

وی در خاتمه تصریح کرد: تبعیت همه جانبه از ولایت فقیه، تشکیل جبهه مقاومت اسلامی در کشورهای منطقه، تثبیت ارزش های انقلاب اسلامی، پیشرفت های تکنولوژیک و ... از جمله دستاوردهای بسیج و سپاه پس از پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی است.