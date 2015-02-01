امکان تماشای آنلاین فیلم سینمایی/ راه اندازی شبکه اجتماعی پخش فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس اشتراک ویدیوی کشور - آپارات- شبکه اجتماعی پخش آنلاین فیلم سینمایی را راه اندازی کرد.

این شبکه اجتماعی که بر بستر OTT عرضه می شود و اپلیکیشنی برای موبایل، رایانه شخصی، تبلت و تلویزیونهای هوشمند خواهد بود امکان پخش فیلم های سینمایی ایران و جهان را فراهم می کند.

سرویس پخش آنلاین فیلیمو ، امکان مشاهده فیلمهای مورد علاقه کاربر را با استفاده از اینترنت بر روی تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت و تلویزیون های هوشمند ممکن می کند و کیفیت پخش را با توجه به سرعت اینترنت کاربر به صورت هوشمند تنظیم می کند؛ با استفاده از این فناوری کاربر فیلم ها را بدون مواجه شدن با بافرینگ یا هرگونه قطعی در پخش، به صورت نرم و روان خواهد دید.

علاوه بر پخش فیلم های سینمایی که با رعایت حق کپی رایت مولفان انجام می شود به زودی سریال های تلویزیونی و برنامه های شبکه خانگی نیز بر بستر www.aparatfilimo.com قابل رویت خواهد بود.