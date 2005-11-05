بودجه هاي پژوهشي دانشگاه پيام نور بسيار ناچيز است // مديريت ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشگاه پيام نور وجود ندارد

دكتر عزيز ا... نژاد علي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد افزود: طرح هاي پژوهشي دانشگاه هاي پيام نور پس از تصويب در سازمان مركزي پيام نور، مشكلي براي تامين اعتبار ندارند ولي آنچه مسلم است ميزان بسيار ناچيز بودجه تخصصي به اين امر در دانشگاه هاي پيام نور است.

وي تصريح كرد: در دانشگاه هاي پيام نور مديريتي به نام مديريت ارتباط دانشگاه با صنعت وجود ندارد، اما اين امر به اين مفهوم نيست كه ارتباط اين دانشگاه با صنايع صفر است چرا كه اكثر دانشجويان كارشناسي ارشد ما براي ارائه پايان نامه خود به ناچار با صنايع در ارتباطند. اما در كل ارتباط صنعت با دانشگاه هاي پيام نور بسيار كمرنگ است.

دكتر عزيز ا... نژاد علي يادآور شد: لازمه گسترش فرهنگ ارتباط دانشگاه با صنايع در دانشگاه هاي پيام نور، امكانات بودجه اي، فضا و همچنين دعوت به همكاري از اساتيد و دانشجويان علاقمند به امر پژوهش توسط سازمان مركزي در دانشگاه هاي پيام نور سراسر كشور است.

وي درپايان گفت: عملا با برقراري سيستم مجازي آموزشي در دانشگاه هاي پيام نور در سال هاي آينده اين ارتباط نيز كمرنگ تر خواهد شد. از هم اكنون همراه با تغيير سيستم آموزشي در اين دانشگاه ها به سمت اموزش مجازي بايد به فكر گسترش فرهنگ پژوهش و همچنين ارتباط صنايع با دانشگاه ها از طريق سيستم مجازي باشيم.