يك نويسنده اسرائيلي ضد صهيونيسم : كشورهائي مانند شوروي ، يوگسلاوي و پروس از روي نقشه محو شدند! / نكته اشتباهي در اظهارات احمدي نژاد نديدم / واكنش تند غرب به رييس جمهور ايران نتيجه فشار لابي صهيونيسم است

به گزارش خبرگزاري مهر، شامير يكي ازفعالان ضد صهيونيست كه سالها دراين عرصه فعاليت دارد، اخيرا درمطلبي انتقادي در واكنش به مواضع حاميان رژيم صهونيستي درقبال سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران وبا عنايت به سابقه استعماردر تغييرماهيت جوامع اظهار داشت : حذف شدن كشوري از روي نقشه امري عادي است. كشوري كه من در آن به دنيا آمدم، يعني اتحاد جماهير شوروي ازروي نقشه محو شد، يوگسلاوي با كمك بمب افكن هاي ناتو به چنين سرنوشتي دچارشد، پروس(آلمان پيش از جنگ جهاني اول) با تصميم فاتحان جنگ جهاني از روي نقشه محو گرديد، فلسطين نيز بطور كامل ازروي نقشه محو شد، بطوري كه به سختي مي توان چيزي از آن را مشاهده كرد.

اين روزنامه نگاريهودي در ادامه اين مطلب با ارائه شواهد تاريخي معتقد است : درتاريخ فرانسه "آكوتين" و "لنگوئدوك"از روي نقشه محو شدند. آنچه كه غيرعادي است، جنجال عظيمي است كه پس از اظهارات رئيس جمهوري ايران به راه افتاده است و اين هياهو نشان مي دهد كه جهان غرب از يك روان رنجوري متمايل به سامي (يهودي دوستي)رنج مي برد و اينكه از نگاه غرب،درباره هركسي، هر چيزي را مي توان گفت اما درباره يهوديان نمي توان همان چيز را گفت . من مي توانم خواستارمحو فرانسه شوم چيزي كه بلحاظ جا و موقعيت متفاوت است.

وي تاكيد نمود فرانسه اولين كشوري بود كه به اظهارات احمدي نژاد واكنشي منفي نشان داد و چنين حركتي نيست مگر نفوذ لابي قدرتمند صهيوني به نام "ليكرا".

به همين سبب اظهارات اين يهودي مخالف سياست هاي رژيم صهيونيستي در همايشي در پاريس به شدت مورد تحسين حاضران قرارگرفت و در زماني كه وي از محو فرانسه سخن به ميان آورد حاضران نيز گفتند كه"فرانسه اكنون هم از روي نقشه محو شده است ".

شاميردربخش ديگري ازديدگاه هايش هشدارداد : اما درخواست براي محودولت يهودي ممكن است منجربه جنگي واقعي عليه ايران شود. من ممكن است به ديگران اهانت كنم و حتي بگويم كه مافياي سيسيلي بر كازينوها حكومت مي كند اما اگر من اين اظهارات اهانت آميز را براي يك يهودي بكار ببرم، به من دستبند خواهند زد و روانه زندان خواهم شد.

به گزارش "مهر"، اين نويسنده درادامه اظهار داشت : جنگ ما براي يهوديان وغير يهوديان در فلسطين، ارتباط با همان جنگ درنقاط ديگر دارد ، يهوديان بايد برابرباشند نبايد برديگران برتري داشته باشند، اما يك پيچيدگي وجود دارد: يهوديان بيش از ديگران تحت حمايت آئين يهودي قراردارند من مي توانم درباره مراسم مذهبي مسيحي هرچه مي خواهم بگويم اما اگردرباره آزارواذيت مراسم مذهبي يهودي چيزي بگويم به زندان خواهم رفت و اين وضعيت ناعادلانه غيرقابل تحمل است و"ولتر"(نويسنده فرانسوي) با نوشتن آيات الحادي درباره "باروري پاكساز"(نوعي باور مسيحي به اينكه حضرت مريم از لحظه باروري به بعد از گناه پاك شد) براي آزادي شما از چنگ كليسا درنگ نخواهد كرد.

وي در ادامه سخنان خود افزود : اكنون شما ممكن است از رهبري ولتر پيروي كرده و آزادي خود را از چنگ مراسم مذهبي وابسته به يهود بدست آوريد. انقلاب بزرگ (فرانسه) كليساي كاتوليك را براي تاسيس كليساي يهودي درفرانسه متلاشي نكرد اين يك تابو جديد است كه بايد شكسته شود و رئيس جمهور ايران گام مهمي را دراين مسيربرنداشته است اگرشايسته است كه فلسطين از روي نقشه محو شود بايد دولت تمام مردم اعم از يهودي و غير يهودي از روي نقشه حذف شود و بايد اجازه داده شود تا درخواست شود كه دولت يهودي نيز از روي نقشه محو شود.

اين نويسنده اسرائيلي ضد صهيونيست همچنين در ادامه با اشاره به واكنش هماهنگ و همسوي رسانه ها به اظهارات احمدي نژاد چنين اظهار داشت: اتفاق نظر رسانه ها پديده اي ترس آور است يك باره چنين تصور شد كه اين ويژگي استالينيستي است اما واكنش همسان و متحد به اظهارات ايران نشان داد كه استالينيسم با كينه و انتقام به عقب بازگشته است . گرچه من در تمام طول عمرم يك روزنامه نگار بودم ،درباره جريان عمده رسانه اي همان حس را داشتم كه يك بار درباره"كا گ ب" داشتم.



"پل آيزن" مي نويسد: من چيز اشتباهي در اظهارات رئيس جمهوري ايران نديدم، اين اظهارات در يك چنين چارچوبي بسيار معتبر و ارزشمند است . آنچه كه بسيار قابل ذكر است هياهوي فراواني است كه همه راه مي اندازند بله البته آنها به دنبال بهانه هايي براي حمله به ايران هستند.

به گزارش مهر، اين نويسنده اسرائيلي درادامه خاطرنشان كرد: اگر هدف ، دوري جستن از دادن بهانه بدست آنها باشد، بهترين چيزفقط دادن بهانه بدست آنان است .احساس من اين است كه اسرائيل و قدرت يهود نمي توانند توسط استراتژي به چالش كشيده شوند.شما نمي توانيد موجب شويد كه اسرائيل بد به نظر بيايد زيرا مهم نيست اگراسرائيل بد به نظر آيد زيرا اسرائيل هر كاري را كه بخواهد، انجام مي دهد . احساس من اين است كه تنها نافرماني و مقاومت مي تواند كارساز باشد. من ازاظهارات رئيس جمهوري ايران حمايت مي كنم .



اين محقق ونويسنده ضد صهيونيست درتحليل سخنان دكتر احمدي نژاد تصريح نمود: حق با اوست، نافرماني تنها راه كسب آزادي است كه ما ازدست داده ايم ." تسليم نشويد" شما پيروزخواهيد شد. اين تنها راه توقف حملات قريب الوقوع به ايران و كسب آزادي در فرانسه و فلسطين است . شامير همچنين خواستار وحدت چپ و راست عليه امپرياليسم جهاني شد .



جالب توجه اينكه ازشاميردرباره "اسرائيل شاهاك" كه كتابش تحت عنوان "سه هزارسال مذهب يهود" كه گامي مهم در تضعيف الگوي برتريهود بود، آمده است : در سنت يهود يك مفهوم وجود دارد . يك انسان درستكار نمي ميرد مگر آنكه يك انسان جديد جايش را بگبرد. اين بر پايه عبارات كتاب جامعه (انجيل )است . خورشيد طلوع و غروب مي كند . بنابراين پيش ازغروب خورشيد ايلي ، خورشيد ساموئل طلوع مي كند .



علاوه براين ، زمانيكه "اسرائيل شاهاك" درگذشت شروع به نوشتن اين موضوع كردم. در هرصورت من پس ازمرگش جاي او را گرفتم . من بي نهايت به او احترام مي گذارم اما مي خواهم پا را فراتر بگذارم، وي معايب الگوي برتر يهود را به نام ليبراليسم و جامعه باز فاش كرد . من خاطر نشان مي كنم كه جامعه باز جرج سوروس و ليبراليسم نام ديگري براي الگوي برتر يهوداست .

به گزارش مهر، دراين كنفرانس همچنين فعالان سياهپوست ازموضع شاميردرباره مشكل تنفراز سياهپوستان كه در فرانسه بوجود آمده، پرسيدند.



وي دراين باره خاطر نشان كرد : در فلسطين سربازان سياهپوستي وجود دارند كه افراد را در جاده ها بازرسي مي كنند . فلسطينيان سياهپوستي وجود دارند كه در صف ايست هاي بازرسي مي ايستند . يهوديان و فلسطينيان سياهپوست و سفيد پوست وجوددارند . پس رنگ پوست افراد يك عامل مهم براي ما و مردم خاورميانه نيست . در مقايسه با هموطنانم من يك دالتوني سفيد پوست هستم . تصور نمي كنم كه رنگ پوست بيشتراز رنگ چشم اهميت داشته باشد . افراد چشم آبي و چشم قهوه اي با پوستهاي سفيد و سياه وجود دارد.لازم نيست با صحبت از موضوع تنفراز سياهان از گفتگوي يهود درباره يهود ستيزي سرمشق بگيريم . شما فرانسوي هستيد و داشتن پوست تيره درآن مهم است. نياكان واقعي ما فرانسوي، هلندي و آفريقايي هستند.طبيعتا، من مخالف تمام تبعيض نژادي هايي كه برپايه رنگ پوست مي باشد، هستم .مردم بايد برابرباشند اما كسي نبايد مشوق عقايد تفرقه انگيز باشد بازهم من چيزي بيشتر از وضعيت شما در اينجا (فرانسه) نمي دانم

در اين متن اعلام شده كه انتظار مي رود كه يك دادگاه فرانسويي درباره پرونده ناشرمطالب ونوشته هاي شامير تصميم گيري كند .