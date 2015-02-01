اجرای امینانه نیت واقفان کشور در ۱۲ عرصه در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: یکی از رسالت های خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه، صیانت و نظارت بر نحوه اجرای صحیح نیت واقفان و مراقبت از این امانت و اجرای صحیح نیات واقفان است.

وی با بیان اینکه از آنجا که تاکنون اجرای نیت واقفان در سطح کشور از رویه ای واحد برخوردار نبوده و در برخی موارد با اعمال سلیقه مواجه می شده است، گفت: به همین دلیل برای ایجاد رویه واحد در نیت واقفان و بهره گیری صحیح از نیت واقفان اجرای طرح «امینانه نیات واقفان» در کشور اجرایی شده است.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: با اجرای این طرح ، قابلیت کنترل، نظارت، گزارش گیری، اطلاع رسانی و نهایت بهره وری از ظرفیت بالقوه و بالفعل موقوفات فراهم شده است.

حجت الاسلام محمدی افزود: با اجرای این طرح، نیت موقوفات جانمایی و نقشه جغرافیای این نیت ها نیز ترسیم شده و براساس فراوانی نیت ها، موضوع بندی نیت ها نیز اجرا شده است.

وی گفت: براین اساس ۱۲ موضوع و نیت که بیشترین فراوانی را داشتند، به صورت کشوری پیگیری و اجرا و موضوعات و نیت های خرد به صورت استانی و شهرستانی اجرا می شود.

رئیس سازمان اوقاف و امر خیریه کشور گفت: طرح های پیوند آسمانی (ازدواج جوانان)، مهر تندرستی (حمایت و درمان بیماران نیازمند)، دست های مهربانی (کمک به فقرا و نیازمندان) و زیارت امام رضا(ع) و امام حسین(ع) و مهر تحصیلی از مهمترین طرح هاست که به طور سراسری اجرایی شده است.

حجت الاسلام محمدی اظهار کرد: در اجرای طرح مهر تحصیلی یک هفته تا ۱۰ روز مانده به اول مهر این طرح در کشور با هدف کمک به دانش َآموزان، دانشجویان و طلاب برگزار می شود.

وی از تهیه و توزیع بسته های فرهنگی مورد نیاز دانش آموزان نیازمند در سالجاری خبر داد و گفت: امسال به صورت متمرکز، ۱۴هزار بسته فرهنگی در کشور برای اجرای این طرح تهیه و میان دانش آموزان، دانشجویان و طلاب توزیع شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای امینانه نیت واقفان را یکی از برنامه ها و وظایف شرعی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی سامانه موقوفات، درآمد موقوفات براساس نیت واقفان هزینه می شود.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه تلاش می شود اهداف فرهنگ وقف به نحو مطلوب تری در جامعه احیاء شود، تصریح کرد: وقف به عنوان یک سنت حسنه و الهی در مکتب اسلام از اهمیت بسیار والایی برخوردار است.