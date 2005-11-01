اميدوارم برنده اين بازي پرسپوليس باشد // تغييرات پرسپوليس هيچ ارتباطي به نتيجه بازي با استقلال ندارد

اكبرغمخواردرگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: استقلال و پرسپوليس همواره ديدارهاي حساسي را پشت سرگذاشته اند و اين ديدارهم ازحساسيت ويژه اي بين هواداران برخورداراست كه اميدوارم شاهد بازي زيبا و تماشاگرپسندي ازسوي هردوتيم باشيم.

غمخوارادامه داد: اميدوارم بازي روزجمعه حتما يك برنده داشته باشد و برنده اين بازي هم پرسپوليس باشد.

مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس با اشاره به نشست مشترك دوتيم استقلال و پرسپوليس درضيافت افطاري سازمان تربيت بدني گفت : اقدام مهندس علي آبادي نشان ازحمايت و ميزان توجه ايشان به دو تيم پرطرفدارتهران دارد و اميدواريم اين حمايت ها درآينده نيزادامه داشته باشد.

اكبرغمخواركه يكي ازگزينه هاي حضوردرهيات مديره آينده باشگاه پرسپوليس است، درادامه تاكيدكرد: تغييراتي كه قرار است درپرسپوليس صورت بگيرد، هيچ ربطي به نتيجه بازي با استقلال ندارد وچه پرسپوليس برنده اين ديدارباشد ويا نتيجه ديگري حاصل شود، اين تغييرات صورت خواهد گرفت.

مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس درادامه ازهمه هواداران اين تيم خواست با حضوردرورزشگاه تنها به تشويق تيم خود بپردازند و ازتوهين و اهانت به بازيكنان وهواداران حريف پرهيزكنند.

غمخواردرپايان ازبازيكنان پرسپوليس خواست با تعصب وبا تمام وجود دراين بازي حاضرشوند وبا ارائه فوتبالي جوانمردانه و تماشاگرپسند دل هواداران پرشماراين تيم را شاد كنند.