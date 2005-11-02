بر اساس تدابير مقام معظم رهبري فعاليتهاي گسترده اي براي اطمينان از رؤيت هلال ماه انجام مي شود

آيت الله امامي كاشاني در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، در مورد اختلافات متعددي كه در زمينه رؤيت هلال ماه وجود دارد، گفت: برخي از فقها اعتقاد دارند چنانچه در هر نقطه از جهان كه در قسمتي و يا تمام شب با ايران اشتراك داشته باشند، ماه ديده شود، رؤيت هلال تأييد شده و عيد است. در آفريقاي جنوبي كه قسمتي از شب را با ايران مشترك است، ماه چهارشنبه شب رؤيت مي شود .

وي افزود : اما بسياري از فقها بر اين عقيده هستند كه هلال ماه بايد در آسمان ايران رؤيت شود، بنابراين زماني را عيد اعلام مي كنند كه در كشورمان ماه ديده شود .

آيت الله كاشاني اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده رؤيت هلال ماه تا قبل از پنجشنبه بعيد به نظر مي رسد.

وي در ادامه به تدابير خاص مقام معظم رهبري براي اطمينان از رؤيت هلال ماه اشاره كرد و گفت: با تدبير ايشان منجمان، كارشناسان و متخصصان بسياري با استفاده از هواپيما، تلسكوپ و ديگر وسائل و تجهيزات لازم، فعاليتهاي گسترده اي را به منظور رصد دقيق و مطمئن هلال ماه داشته و جستجوي بيشتري را براي يقين از رؤيت هلال ماه شوال خواهند داشت .