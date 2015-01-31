تجلیل از جهاد عشایر خوزستان در برابر انگلیس در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوستعلی آزوغ با اشاره به نقش عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: سه عامل در پیروزی انقلاب موثر بوده است؛ «رهبری امام، اسلام و مردم» که خیزش مردم در اوایل و سیل انقلاب و قومیت و سن را با خود همراه کرد، اما شدت خلوص و صداقت عشایر نسبت به مراجع و رهبران دینی از دیگر اقشار بیشتر بوده و در طول سالیان، مردمانی مسلح و وفادار به کشور بوده اند؛ به همین خاطر اولین گروه‌هایی که به شهرها آمدند و به امام لبیک گفتند و رژه مسلحانه رفتند و سرحدات کشور را رصد می‌کردند، عشایر بودند که تاکنون بر سر آن پیمان هزینه داده اند و خواهند داد.

وی با اشاره به برنامه های خاص سازمان بسیج عشایری در دهه فجر افزود: دهه فجر ایام جشن ملی و مذهبی است که یادآور اضمحطال طاغوت و ذلت آمریکاست؛ در 22 بهمن، تبسم شادی بر لبان حضرت امام و مراجع نشست و رویایی بود که به صدق تعبیر پیدا کرد؛ لذا ما تا زنده ایم این یوم الله را گرامی می‌داریم و سازمان بسیج عشایری نیز در تمام استان‌های عشایرنشین همایش‌های بزرگ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس سازمان بسیج عشایری کشور با اشاره به برگزاری «همایش بزرگداشت جهاد عشایر خوزستان در مبارزه با انگلیس» تصریح کرد: در رابطه با شهدای عشایر خوزستان سال‌هاست که مراسم بزرگداشت آن قیام بزرگ به رهبری آیت الله سید کاظم یزدی مرجع عالیقدر آن مقطع زمانی در خوزستان برگزار می‌شود، اما امسال به صورت متفاوت و بین‌المللی برگزار خواهد شد.

آزوغ همچنین با بیان خاطره ای از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: بنده با توجه به شناختی که در آن زمان از استان شهیدپرور ایلام داشتم، خبر دارم که در ایلام به دستور مرحوم آیت الله عبدالرحمن حیدری ایلامی، انتظامات به سران طوایف سپرده شد و چنان نظمی برقرار شد که طرفداران رژیم طاغوت کوچکترین حرکتی نداشتند و طرفداران نظام با آسودگی خاطر، اهداف انقلاب را پیش می‌بردند و شهید «ربابه کمالی» هم در دفاع از اهداف انقلاب اولین زن شهیده آن مقطع انقلاب بود.