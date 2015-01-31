شرکت های توسعه گرا در حوزه ورزش کرمان ورود پیدا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر شنبه در آیین رونمایی از طرح مثلث توسعه ورزش همگانی استان کرمان‌ در سالن فجر گفت: طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی طرحی کاربردی و عملیاتی است که برای اجرا تهیه شده است نه برای اینکه در بایگانی یا کتابخانه ها قرار داده شود.

وی ادامه داد: این مراسم چند ویژگی دارد که اولین ویژگی راهبرد وزیر ورزش و سیاست های وارتخانه ورزش و جوانان است و ویژگی دوم این است که این طرح در سراسر استان در همه شهرستان ها باید اجرا شود و همه باید از امکانات ورزشی و کلاس های ورزشی برخوردار شوند.

رزم حسینی همچنین عنوان کرد: سومین ویژگی این است که از همه امکانات ورزشی برای تعالی ورزش استفاده خواهد شد یعنی هر مکان که کاربردی در زمینه ورزش داشته باشد قطعا از آن مکان استفاده خواهد شد همچنین امکانات ورزشی برای خانم ها و آقایان برابر و مساوی خواهد بود.

وی ادامه داد: این طرح چهار ساله است که برای تولید بازیکن حرفه ای و سلامت مردم تهیه شده است.

استاندار کرمان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها را کسب رتبه در زمینه ورزش دانست و افزود: یکی از اهداف دولت تدبیر و امید در کنار توسعه اقتصادی و مثلث توسعه که ثمرات جاودانه ای را در استان کرمان به وجود آورده پنیز ورزش است.

وی یکی از ثمرات ورزش تربیت ورزشکاران حرفه ای برای تیم ملی عنوان و تصریح کرد: می توان ورزشکاران حرفه ای تربیت و آن ها را صادر کرد و با این کار جلوی وارد کردن ورزشکار گرفته شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ثمره دیگر ورزش را سلامت افراد جامعه دانست و گفت: با ورزش باید سلامت جامعه را تضمین کنیم و ورزش همگانی را در محلات، مدارس باید فرهنگ سازی کرد و امکانات ورزشی را در این مکان ها فراهم آورد.

وی یادآور شد: ما خود را مسئول برای سلامت جوانان و همه مردم می دانیم و با این طرح فردی که می خواهد ورزش کند می تواند در پایگاه های ۱۲ گانه استان ورود پیدا کند.

استاندار در پایان گفت: یکی از خصوصیات بارز و مهم این طرح خصوصی سازی آن است که در این زمینه باید همه شرکت های توسعه گرایی که مسئولیت های اجتماعی را به عهده دارند همکاری کنند.

وی گفت: امیدواریم با حمایت وزیر ورزش و جوانان استان کرمان در حوزه ورزش نیز حائز رتبه های برتر شود.