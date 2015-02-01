به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد شامگاه شنبه در مراسمی که با حضور طلاب و روحانیون جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان برگزار شد با اشاره به اقدامات جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: این نهاد به واسطه فعالیت‌های ضروری و ارزشمند برای صدور آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به فرارسیدن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: بهترین دستاورد انقلاب اسلامی، صدور ارزش‌های دینی توأم با اخلاق و سیره اهل‌بیت معصومین در جهان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان تاسیس مراکزی همچون جامعه المصطفی العالمیه را بهترین رو برای صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای جهان دانست و افزود: رسالت خطیر این مرکز پرورش و تربیت طلاب و روحانیون از سراسر جهان و آشناسازی آنها با مکتب غنی اهل‌بیت تحت عنوان مبلغ دینی است.

وی با بیان اینکه جامعه المصطفی العالمیه در سال‌های فعالیت خود با تربیت مبلغان دینی از کشورهای مختلف زمینه شیعه شدن بسیاری از اهل سنت را فراهم کرده‌اند، ادامه داد: باید توجه داشت که اقدامات صورت گرفته در مراکزی مانند جامعه المصطفی العالمیه با توجه به تحرکات گروه‌هایی چون وهابیت از اهمیت زیادی برخوردار است.

آیت‌الله طباطبایی با اشاره به بی توجهی مسئولان نسبت به صدور اسلام به دیگر کشورهای جهان اظهار داشت: متاسفانه هنوز مسئولان آن گونه که شایسته و بایسته است به امر توسعه و گسترش اسلام و مکتب اهل‌بیت در جهان اهتمام ندارند، نگاه ویژه به طلاب و روحانیون مشغول به تحصیل بهترین راهکار برای تحقق این امر است.

وی در پایان خواستار توجه جدی مردم و مسئولان نسبت به صدور اسلام ناب محمدی به سراسر دنیا شد.